Украинцы могут получить до 6000 гривен: когда ждать выплаты "Национального кэшбека"

Национальный кэшбек

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Точных дат выплаты «Национального кэшбека» за май и июнь пока нет. Хотя раньше деньги обещали перечислить до конца августа 2026 года, в Действии больше не называют конкретных сроков.

Об этом пишет PMG, а также известно из официальных ответов прессслужбы Действия на вопросы пользователей в социальной сети Facebook.

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Кешбек за май и июнь — что известно

Согласно ранее обнародованной информации, средства за май и июнь планировали перечислить двумя отдельными траншами до конца лета. Граждане, накопившие максимальные суммы за эти два месяца, должны получить совокупно до 6000 гривен. Однако в последние дни в коммуникации с корреспондентами прессслужба начала предоставлять более общие разъяснения без упоминаний о конечных сроках.

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В частности, в ответе одной из корреспондентов по майским выплатам представители сервиса отметили:

«Действие не производит выплату кэшбека, а лишь отражает данные по информационно-коммуникационной системе Минэкономики. Самыми выплатами занимается координатор программы — Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины вместе с партнерами».

В пресс-службе также уточнили, что актуальные данные по начислениям появятся в приложении сразу после того, как соответствующую информацию предоставят партнеры программы. На 26 августа четких графиков выплаты средств за май и июнь нет. Начисления за июль также не анонсировались.

«К сожалению, нам не известна точная дата выплаты кэшбека», — резюмировали в «Действии».

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«Национальный кэшбек» — последние новости

Напомним, у украинцев был дополнительный месяц, чтобы использовать средства, накопленные на карточках «Национального кэшбека». Но неизрасходованные деньги вернут в государственный бюджет.

Ранее в Украине завершилась государственная программа кэшбека на горючее, которую правительство ввело весной как временный механизм поддержки граждан на фоне стремительного роста цен на нефтепродукты. За более чем два месяца действия программой воспользовались почти 2,3 млн украинцев.

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