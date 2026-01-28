Украинцы могут получить доплату в 1000 гривен: подробности

Деньги / © Фото из открытых источников

В Украине действует программа социальной поддержки граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной. К этой категории относятся и многодетные мамы. В 2026 году женщины, родившие и воспитавшие детей, могут рассчитывать на существенную прибавку к основной пенсии, а также досрочный выход на пенсию.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной назначается в качестве надбавки к основному размеру пенсии. Это касается женщин, родивших пять или более детей и воспитавших их по меньшей мере до шестилетнего возраста.

Следует отметить, что тип основной пенсии значения не имеет: прибавка добавляется к пенсии по возрасту, инвалидности, в связи с потерей кормильца или за выслугу лет.

Размер доплаты привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В зависимости от количества детей сумма надбавки составляет от 35% до 40% от этого показателя.

По состоянию на 1 января 2026 года сумма доплаты варьируется от 908,25 грн до 1038 грн.

Важно: законодательство предусматривает защиту прав отца. Если в случае смерти матери или лишения родительских прав воспитанием пяти и более детей занимался отец, право на пенсию за особые заслуги и соответствующие надбавки переходит к нему.

Многодетные матери вправе выйти на пенсию раньше общеустановленного срока. Это право закреплено законодательно, однако требует соблюдения двух ключевых критериев:

Возраст: женщина должна добиться 50-летия. Стаж: наличие не менее 15 лет страхового стажа.

Когда и как подавать документы

Для оформления досрочной пенсии необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда Украины. Специалисты советуют не медлить с представлением документов, чтобы не потерять выплаты.

Сроки подачи: заявление можно подать не раньше, чем за месяц до достижения 50-летнего возраста.

Желательный срок: не позднее трех месяцев со дня рождения.

В случае своевременного обращения (в течение трех месяцев после дня рождения) пенсионные выплаты будут назначены со дня достижения 50 лет. Если же срок пропущен, выплаты будут начислены только с даты подачи заявления.

