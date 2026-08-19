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Украинцы могут получить дополнительные годы до стажа: кто имеет право и перечень документов
Нехватка страхового стажа — больше не приговор, ведь в 2026 году государство учитывает и нерабочие периоды.
Украинцы могут значительно увеличить свой страховой стаж благодаря периодам, когда они официально не работали. Речь идет о периоде ухода за ребенком.
Об этом напомнил Пенсионный фонд Украины.
Дополнительные годы к стажу — кому могут их засчитать
В 2026 году страховой стаж могут засчитать людям, осуществляющим уход за детьми. Речь идет, в частности, о тех, кто ухаживает за ребенком до одного года и получает предусмотренные выплаты, а также о родителях, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.
К этой категории также относятся граждане, работающие и ухаживающие за ребенком в возрасте от одного до трех лет. В определенных условиях такой период может быть учтен в страховой стаж.
Список документов для зачисления дополнительных лет стажа
Список документов зависит от периода, в течение которого человек осуществлял уход за ребенком.
Периоды до 2004 года можно подтвердить свидетельством о рождении ребенка или его паспортом. В некоторых случаях дополнительно необходима справка органов социальной защиты о получении соответствующей помощи.
Периоды после 1 января 2004 года в большинстве своем подтверждаются сведениями персонифицированного учета Пенсионного фонда. Если необходимых данных нет или их недостаточно, могут потребоваться дополнительные документы, в частности приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком.
Входят ли эти годы в льготный стаж?
В то же время следует учитывать важный нюанс: период ухода за ребенком не причисляется автоматически ко всем видам стажа.
В случаях, определенных законодательством, время нахождения в отпуске может учитываться в стаж работы по специальности. При наличии соответствующих оснований и документов отдельные периоды могут быть включены в льготный стаж.
Таким образом, возможность зачисления конкретного периода зависит от обстоятельств человека, характера его предыдущей работы и документов, подтверждающих уход за ребенком.
Пенсия 2026 в Украине — последние новости
Напомним, в 2026 году пенсионеры в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем (от 30 лет для женщин и от 35 лет для мужчин) автоматически получают перерасчет пенсии. Минимальная выплата для них составляет 40% минимальной зарплаты — 4 213 грн, что выше общего минимума (2 595 грн). Доплата назначается вне зависимости от вида пенсии.
К слову, часть украинских пенсионеров, подвергшихся политическим репрессиям или принимавших участие в борьбе за независимость Украины в ХХ веке и официально реабилитированых, имеют право на ежемесячную специальную надбавку к пенсии, которая в 2026 году составляет 5 667 грн.