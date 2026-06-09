Украинцы могут получить одноразовую выплату к пенсии: кто имеет право

Пенсия / © iStock

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Некоторые украинцы имеют право на одноразовую денежную помощь при оформлении пенсии.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кто может получить одноразовую выплату к пенсии

Претендовать на такую финансовую поддержку могут работники учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты населения. Для получения средств нужно сразу выполнить несколько условий.

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К примеру, в день выхода на пенсию нужно официально работать в государственном или коммунальном учреждении. При этом должность должна быть в специальном списке, дающем право на пенсию за выслугу лет.

Кроме того, обязательным требованием является наличие необходимого страхового стажа на этих должностях, который для мужчин составляет не менее 35 лет, а для женщин не менее 30 лет. Также важно, чтобы до момента обращения за этой помощью человек вообще не получал никакого иного вида пенсии.

«При наличии указанных условий денежная помощь назначается в соответствии с пунктом 7-1 Заключительных положений Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“», — отметили в ПФУ.

Пенсия в Украине — последние новости

Напомним, часть пенсионеров в Украине может получать дополнительную выплату примерно по 1000 гривен ежемесячно. Прибавки начисляются отдельным категориям граждан в зависимости от их статуса и условий выхода на пенсию.

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Также мы писали, что в Верховной Раде правительство представило концепт новой пенсионной реформы, которую планируется вынести на голосование до осени 2026 года. Основой станет сочетание базовой и страховой частей пенсии. Реформа должна сократить разрыв между минимальными и максимальными выплатами.

Ранее в ПФУ объясняли, смогут ли ФЛП претендовать на пенсию.

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