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Украинцы могут получить одноразовую выплату к пенсии: кто имеет право
Часть украинцев может получить одноразовую денежную помощь при выходе на пенсию. В ПФУ объяснили, кто имеет право на выплату и при каких условиях она назначается.
Некоторые украинцы имеют право на одноразовую денежную помощь при оформлении пенсии.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Кто может получить одноразовую выплату к пенсии
Претендовать на такую финансовую поддержку могут работники учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты населения. Для получения средств нужно сразу выполнить несколько условий.
К примеру, в день выхода на пенсию нужно официально работать в государственном или коммунальном учреждении. При этом должность должна быть в специальном списке, дающем право на пенсию за выслугу лет.
Кроме того, обязательным требованием является наличие необходимого страхового стажа на этих должностях, который для мужчин составляет не менее 35 лет, а для женщин не менее 30 лет. Также важно, чтобы до момента обращения за этой помощью человек вообще не получал никакого иного вида пенсии.
«При наличии указанных условий денежная помощь назначается в соответствии с пунктом 7-1 Заключительных положений Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“», — отметили в ПФУ.
Пенсия в Украине — последние новости
Напомним, часть пенсионеров в Украине может получать дополнительную выплату примерно по 1000 гривен ежемесячно. Прибавки начисляются отдельным категориям граждан в зависимости от их статуса и условий выхода на пенсию.
Также мы писали, что в Верховной Раде правительство представило концепт новой пенсионной реформы, которую планируется вынести на голосование до осени 2026 года. Основой станет сочетание базовой и страховой частей пенсии. Реформа должна сократить разрыв между минимальными и максимальными выплатами.
Ранее в ПФУ объясняли, смогут ли ФЛП претендовать на пенсию.