Украинцы могут получить пенсии с опозданием: аналитик назвал возможные сроки

Пенсии в Украине могут задержать — аналитик назвал сроки

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Из-за дефицита государственного бюджета в Украине могут возникать кратковременные задержки с выплатой пенсий. В то же время, риска полного прекращения или замораживания социальных выплат пока нет.

Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире Новини.LIVE.

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«Пока это могут быть риски только временной задержки. К примеру, на 5 дней могут задержать выплату пенсии, на 3 дня. Это не существенно, определенные кассовые разрывы бюджета могут возникать, но, может, и таких задержек не быть», — отметил эксперт.

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В то же время, финансовый аналитик не ожидает прекращения или замораживания социальных выплат даже в случае серьезной нехватки средств. По его мнению, при критической потребности государство может прибегнуть к эмиссии гривны, чтобы профинансировать социальные нужды граждан.

«Потому что напечатать деньги для экономики будет менее вредно, чем не выплатить социальные транферты», — добавил Кущ.

Напомним, ранее учителя в Украине показали свои сентябрьские авансы, суммы которых в некоторых случаях составляли 1250–2000 гривен. Посты педагогов вызвали оживленное обсуждение в Сети.

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