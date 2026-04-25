Украинцы могут получить по более 10 тысяч гривен помощи: кому выплатят деньги

Красный Крест предлагает разного рода программы социально-экономической помощи украинцам. Сумма зависит от типа поддержки. Сколько сейчас украинцы могут получить от Красного Креста, рассказываем дальше.

Жители каких областей могут получить помощь?

Красный Крест оказывает поддержку девяти украинским областям, сообщает фонд.

Речь идет о таких областях:

Донецкая;

Днепропетровская;

Николаевская;

Запорожская;

Херсонская;

Одесская;

Сумская;

Харьковская;

Черниговская.

Конкретно эти области числятся более пострадавшими от войны.

«С апреля 2026 года многоцелевая денежная помощь (БГЦД) в Украине больше не применяется — она заменена денежной помощью по приоритетам», — говорится в сообщении.

Например, сейчас украинцы могут получить:

10 800 гривен на человека

Право на такую помощь обладают наиболее социально-экономически незащищенными лицами. То есть эти средства должны уменьшить на них финансовую нагрузку. Дело в том, что именно такие лица больше тратят из-за войны.

12 300 гривен на человека

Именно на такую выплату имеют право лица, которые были эвакуированы из-за опасности. Условием является прохождение транзитного пункта.

Следует отметить, что такая поддержка предоставляется только в течение 45 дней после прохождения пункта.

Кроме того, такую помощь — в 12 300 грн — могут получить пострадавшие из-за обстрелов. Речь идет, в частности, о тех, чье жилье было значительно повреждено или разрушено в результате военных действий.

«Регистрация пострадавших от обстрелов и эвакуированных происходит по запросу от местных властей и Рабочей группы по вопросам денежной помощи. Списки пострадавших от обстрелов формируются и валидируются местными властями», — сообщает подразделение Красного Креста в городе Славута.

Какую помощь от Красного Креста могут получить ВПЛ?

ВПЛ также имеют право на помощь от Красного Креста. Она предоставляется в течение 3-9 месяцев, но если лицо имеет статус переселенца в течение более 6 месяцев.

Условием для получения этой помощи является то, что такое лицо имеет право на государственные выплаты на проживание, но не получает их по объективным причинам. К примеру, вследствие отсутствия документов.

Размер такой поддержки составляет 2000 гривен для взрослых. А также 3000 гривен для людей с инвалидностью и детей.

Напомним, в Украине пока не планируют сокращать базовые социальные выплаты, хотя для отдельных категорий граждан такие изменения теоретически возможны, но только при пересмотре подходов к оказанию помощи.