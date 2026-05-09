Украинцы могут получить по более 3 тысяч грн ежемесячно: что для этого нужно

В Украине продолжают действовать программы социальной поддержки, направленные на помощь наиболее уязвимым слоям населения. Некоторые категории граждан могут рассчитывать на ежемесячные выплаты, размер которых достигает 3 209 гривен.

Об этом пишет BIZ.

Наиболее приоритетной категорией для получения такой поддержки являются лица с инвалидностью, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе.

Специалисты отмечают: «Право на выплаты определяется индивидуально и зависит от подтвержденных документов».

Аналогичная финансовая поддержка предусмотрена и для тех граждан, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками или престарелыми, если последние из-за состояния здоровья не способны самостоятельно обеспечивать свои базовые жизненные потребности.

Отдельным направлением социальной политики есть помощь семьям, чье финансовое состояние не позволяет достичь прожиточного минимума. Если среднемесячный доход на одного члена семьи ниже установленной нормы, социальные службы имеют право назначить ежемесячную выплату.

Размер такой помощи рассчитывается отдельно для каждого случая, однако в Министерстве социальной политики объясняют, что в некоторых случаях сумма также достигает отметки в 3209 грн.

Для назначения выплат гражданам необходимо обратиться в органы социальной защиты с соответствующим пакетом документов, подтверждающих статус лица с инвалидностью, состояние здоровья родственника или уровень дохода семьи за последний период. Каждое обращение проходит тщательную проверку социальными службами для подтверждения сложных обстоятельств заявителя.

Напомним, в Сумской городской общине действует местная благотворительная программа «Милосердие», в рамках которой семьи гражданских жителей, погибших или пропавших без вести из-за российских обстрелов, могут получить единовременную помощь в размере 250 тысяч гривен.

Выплата предусмотрена только для семей гражданских лиц, пострадавших на территории Сумской общины после начала полномасштабной войны. Для оформления помощи необходимо подать заявление и документы, подтверждающие родственные связи, факт смерти или исчезновения человека и обстоятельства гибели в результате боевых действий.

Также в Украине граждане со значительным трудовым стажем могут получить статус ветерана труда и право на ряд социальных льгот. Такой статус присваивается людям, имеющим большой трудовой стаж, государственные награды или работавшие во вредных условиях.

Для оформления статуса необходимо подать заявление и пакет документов, в частности, паспорт, пенсионное удостоверение и справку о стаже. Ветераны труда могут пользоваться медицинскими, жилищными и социальными льготами, а также получать доплаты к пенсии за сверхурочный стаж.

