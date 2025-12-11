Украинцы могут потерять до 50% пенсии после индексации: Гетманцев озвучил причины

В Украине ожидается индексация пенсий

Формулы, применяемые в Украине для перерасчета пенсий, могут привести к потере половины выплат. А значит, пенсионную систему необходимо реформировать.

Об этом сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в интервью Новости.LIVE.

По словам Гетманцева, пенсионную систему необходимо реформировать, поскольку она не сопоставима с реальными потребностями людей.

Гетманцев подчеркнул, что когда человек выходит на пенсию, то для перерасчета выплаты применяют коэффициент к средней заработной плате за последние 3 года, который еще привязывается к тому или иному региону. Соответственно финансовая база гораздо меньше, чем реальная зарплата.

«Общее правило гласит, что пенсия должна составлять 40% от зарплаты. Но у нас такого почти нет, потому что для этого нужно проработать 40 лет. У нас средний стаж — от 30 до 40 лет, и как правило этот показатель меньше. Как результат, пенсионная выплата не достигает этих 40% даже по определению», — сказал он.

Напомним, в декабре текущего года части украинских пенсионеров будет произведен перерасчет пенсий. Повышение касается лиц, которым в декабре исполнится 65, 70, 75 и 80 и более лет, а также отдельной категории работающих пенсионеров.

В декабре также могут повысить свои пенсии официально работающие пенсионеры, которым не проиндексировали выплаты в апреле текущего года, поскольку не было достаточных оснований.