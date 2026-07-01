Украинцы могут потерять пенсию из-за ошибки работодателя: что нужно проверить

Деньги. / © Национальный банк Украины

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Если работодатель не платит за работника единый социальный взнос, это может отразиться не только на будущей пенсии. Человек может потерять право на ряд социальных выплат, зависящих от страхового стажа.

Какие гарантии оказываются под угрозой, пояснил адвокат Евгений Булименко в интервью «РБК.Украина» .

"Если работодатель не платит за работника единый социальный взнос, работник рискует остаться без надлежащих социальных гарантий", - сообщил эксперт.

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Неуплата ЕСВ грозит потерей:

будущей пенсии;

оплаты больничных;

выплат по безработице;

выплат в связи с беременностью и родами.

Адвокат объяснил алгоритм действий для оказавшихся в подобной ситуации. Прежде всего, он советует письменно обратиться к работодателю с требованием устранить нарушения. Впрочем, если работодатель не реагирует, то можно подать жалобу:

органа Государственной налоговой службы Украины;

органа Государственной службы Украины по трудам.

По словам Булименко, работник имеет право подать иск в суд и потребовать от работодателя возмещения ущерба, связанного с неуплатой единого социального взноса.

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