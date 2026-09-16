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Украинцы могут забрать пенсию заранее: кто имеет право на аванс
Главное условие состоит в оформлении выезда на постоянное место жительства за границу. Пенсионер должен официально сняться с регистрации места жительства в Украине и обратиться с заявлением о выплате.
Некоторые пенсионеры в Украине могут получить выплату сразу за шесть месяцев вперед.
Об этом сообщает ПФУ.
Если пенсионер официально выезжает из Украины на постоянное место жительства и снимается с регистрации, он имеет право на выплату пенсии за шесть месяцев. Отсчет этой суммы начинается с месяца, следующего за тем, когда человека сняли с учета.
«Официальный переезд и получение шести пенсий авансом не означает, что государство навсегда прекращает финансовую поддержку. Хотя ранее была норма об отмене выплат при отсутствии международного договора со страной проживания, Конституционный суд признал ее незаконной. Право на пенсию сохраняется за человеком независимо от его геолокации, и возобновить начисления можно даже после продолжительной паузы», — уточнили в ведомстве.
Если для продолжения выплат нужно подтвердить лицо, ПФУ предусматривает пять способов пройти идентификацию, в частности через «Дія. Підпис», видеосвязь или украинское дипломатическое учреждение за рубежом.
Если Пенсионный фонд после официального выезда отказывает в возобновлении пенсии, следует обжаловать решение в суде.
Пенсия 2026 в Украине — последние новости
Ранее мы писали о том, что выйти на пенсию в Украине раньше установленного возраста могут не только участники боевых действий — право на это имеют многодетные матери, люди с определенными заболеваниями.
Украинские пенсионеры после 70 лет имеют право на ежемесячную возрастную надбавку до 570 гривен, однако начисление средств зависит от размера пенсии и официального трудоустройства.
Между тем стало известно, что в Украине с сегодняшнего дня будут финансироваться только три ключевых направления — социальные выплаты, зарплаты бюджетникам и содержание ВСУ.