Украинцы могут засчитать польский стаж для пенсии, но есть важный нюанс

Пенсионеры

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Украинцы, работавшие на территории Польши, имеют право отнести этот период для определения права на пенсию в Украине, однако размер самих выплат будет исчисляться исключительно по украинскому стажу.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Как зачислить стаж из Польши для пенсии в Украине

В ПФУ объяснили, что выплаты регулируется межгосударственным соглашением о соцобеспечение, которое действует с 2014 года. Согласно ей, стаж в Украине и Польше добавляют, чтобы установить сам факт права на пенсию. Однако выплачивать деньги каждая страна будет только за периоды, которые человек отработал непосредственно на ее территории.

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«Если для определения права на пенсию в соответствии с украинским законодательством страховой стаж, приобретенный на территории Украины недостаточно, то страховой стаж, приобретенный на территории Республики Польша, может быть учтен украинской стороной на основании формуляра PL-UA 6, оформленного Управлением социального страхования Польши», — отметили в ПФУ.

В то же время в ведомстве подчеркивают, что итоговый размер пенсии определяется исключительно на основе стажа, приобретенного в соответствии с законодательством Украины.

Отмечается, чтобы подтвердить польский стаж нужно подать документы о работе в свое отделение Пенсионного фонда. Специалисты ПФУ оформят запрос и отправят его в польский орган ZUS. После того, как от польской стороны поступит подтверждение (формуляр PL-UA 6), эти периоды будут отнесены для определения права на пенсию в Украине.

Пенсия 2026 в Украине — последние новости:

Напомним, в Украине ужесточаются проверки пенсионеров: Пенсионный фонд будет сверять данные получателей выплат с государственными реестрами по новому приказу Минфина. Некоторым гражданам придется дополнительно подать документы, чтобы и дальше получать пенсию.

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Ранее мы писали, что некоторые украинские пенсионеры имеют право на ежемесячную доплату к пенсии, которая в 2026 году составляет 5 667 гривен. Для ее оформления необходимо лично обратиться и подтвердить свой статус.

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