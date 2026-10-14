Украинцы остались без пенсий: 4 доступных способа возобновить выплаты

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С 1 апреля 2026 года часть украинских пенсионеров осталась без выплат и до сих пор ищет способы возобновить начисления. Наиболее сложной оказалась ситуация для граждан, находящихся за рубежом или на временно оккупированных территориях (ВОТ), поскольку от них часто требуют справку о неполучении российской пенсии, которой на самом деле не существует.

Как поясняет издание «На пенсии», для возобновления выплат необходимо надлежащим образом уведомить Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и пройти соответствующую процедуру подтверждения права на пенсию.

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Что на самом деле требуют в Пенсионном фонде

Эксперты отмечают, что справки о неполучении российской пенсии не существует.

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«Такого документа просто нет в принципе. Никто его не выдает. Но ведь и никто его от вас не требует. Между пенсионными органами Украины и России нет ни обмена данными, ни переписки, ни каких-либо отношений. Ничего. Так откуда бы взялся этот документ? Поэтому государство сделало единственное, что в такой ситуации можно сделать — оно опирается на ваши слова», — говорится в статье.

В соответствии с действующим законодательством об общеобязательном государственном пенсионном страховании выплаты производятся при условии, что человек не получает пенсию от органов пенсионного обеспечения РФ. Для подтверждения этого достаточно подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление — декларацию. То есть начисления возобновляются исключительно на основании личного заявления пенсионера и под его собственную ответственность.

Здесь существует принципиальная юридическая разница: доказывать факт невыплаты и собирать какие-либо справки не требуется — достаточно официально заявить об этом. Именно из-за непонимания этого нюанса многие граждане месяцами оставались без пенсионных выплат. В то же время ответственность за предоставление данных вполне реальна, поэтому в случае выявления ложных сведений возникнут юридические последствия. Однако для тех, кто действительно не получает российских выплат, процедура сводится к простому уведомлению Пенсионного фонда.

Что известно о приостановке выплаты пенсии с 1 апреля 2026 года

Как объясняют специалисты, вся эта путаница возникла из-за последовательного принятия двух правительственных решений. Сначала постановление Кабмина № 299 от 11 февраля 2025 года обязало пенсионеров ежегодно до 31 декабря проходить физическую идентификацию и подавать заявление о том, что они не получают денег из России. Многие люди, особенно на временно оккупированных территориях, просто не знали об этом требовании или не имели возможности его выполнить, поэтому в начале 2026 года выплаты начали массово приостанавливать.

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Чтобы исправить ситуацию, правительство приняло постановление № 126 от 3 февраля 2026 года, которое предоставило временную отсрочку. Пенсионерам, прошедшим идентификацию, но не успевшим подать заявление о российских выплатах, продлили начисление до момента подачи документа, но не дольше 1 апреля 2026 года.

Важно помнить, что такое заявление подается только один раз, и каждый год его повторять не нужно. Повторно обращаться в Пенсионный фонд придется только в случае изменения обстоятельств — если человек действительно начал получать российские выплаты.

Кто должен подтверждать неполучение пенсии из России

В Пенсионном фонде Украины подчеркивают, что факт и продолжительность пребывания на оккупированных территориях не имеют значения. Для сохранения или возобновления украинских выплат человек обязан уведомить фонд о неполучении пенсии от России, даже если он проживал на оккупированных территориях совсем недолго.

В то же время для граждан, покинувших временно оккупированные территории и переехавших на подконтрольную Украине территорию, новый закон о внутренне перемещенных лицах от 22 октября отменяет это требование. Однако в отношении тех переселенцев, которые выехали за границу, в документе отдельных уточнений нет.

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Издание «На пенсии» поясняет, что всё зависит от того, откуда вы уехали:

если вы живете за границей, но никогда не проживали на временно оккупированных территориях и не выезжали оттуда — вам не нужно сообщать о неполучении пенсии из России;

если вы выехали из ВОТ и теперь живете за границей — Пенсионный фонд в настоящее время требует уведомления.

Именно поэтому придется дождаться официальных разъяснений от Пенсионного фонда в отношении этой категории граждан. А пока главное — убедиться, что заявление о неполучении выплат от РФ действительно подано, чтобы избежать возможных задержек с этой стороны.

В то же время обязательная ежегодная физическая идентификация остается действующим условием для тех, кто находится за границей или на временно оккупированных территориях. Важно помнить, что это две совершенно разные процедуры, которые не следует путать. Прохождение только одной из них не освобождает от другой, а игнорирование любого из требований может привести к блокировке пенсионных выплат.

Как подать заявление о неполучении пенсии от РФ в Пенсионный фонд

Подать заявление о неполучении пенсии от РФ можно четырьмя удобными способами в зависимости от ваших обстоятельств.

Первый вариант — через портал Пенсионного фонда Украины. Необходимо авторизоваться с помощью «Дія.Підпису» или КЭП, открыть в правом верхнем углу раздел «Дистанционное информирование», поставить соответствующую отметку и сохранить данные.

Второй способ — во время видеоидентификации со специалистом ПФУ. Устный ответ об отсутствии выплат со стороны РФ автоматически фиксируется в итоговом решении, что является удобным решением для жителей оккупированных территорий или маломобильных граждан.

Третий вариант предусматривает отправку по почте. Заявление в произвольной форме вместе с свидетельством о том, что человек жив, направляется в территориальный орган ПФУ по месту учета.

Четвертый способ предполагает личный визит в сервисный центр ПФУ, где сотрудники помогут правильно оформить заявление при обращении по поводу возобновления или продления выплат.

Что делать, если пенсию уже заблокировали

Если пенсионные выплаты уже прекратились, для их возобновления необходимо предпринять четкие действия. Гражданам, проживающим на контролируемой территории, следует лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с документом, удостоверяющим личность, и соответствующим заявлением.

Находясь за границей, пакет документов можно отправить по почте. После выяснения всех обстоятельств ПФУ обязан принять решение в течение десяти дней, а подача заявления до конца года гарантирует возмещение задолженности за весь период задержки.

На всякий случай обязательно подавайте письменное заявление в свое отделение и требуйте официального письменного ответа. В нём должны быть чётко указаны рассчитанные суммы, сроки выплат, остаток задолженности или конкретные законные основания для отказа. Устное общение со специалистами не имеет юридической силы, тогда какофициальный документ с печатью является единственным аргументом для дальнейшей защиты своих прав.

Пенсия в Украине — последние новости

В октябре 2026 года украинцы могут лишиться пенсий по инвалидности из-за пропущенного медосмотра, недостаточного стажа или отсутствия необходимой справки. В ПФУ напомнили, что с 2025 года вместо МСЭК оценку повседневного функционирования проводят специальные экспертные группы, пенсию назначают на срок установленной инвалидности, а за неявку на оценку выплату приостанавливают с первого числа следующего месяца.

Стоит отметить, что украинские шахтеры, работавшие полный рабочий день на должностях и по профессиям из Списка № 1 с особо вредными и тяжелыми условиями труда, имеют право на минимальную пенсию, которая в три раза превышает обычную и в октябре 2026 года составит не менее 7 785 гривен.

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