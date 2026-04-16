Украинцы пересаживаются на электромобили из-за цен на бензин: что будет с рынком авто

Горючее / © Associated Press

Удорожание горючего в Украине повлияло на поведение водителей, однако не привело к снижению цен на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина рассказал глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

По его словам, спрос на рынке действительно изменился: украинцы все чаще выбирают электромобили, ориентируясь на экономию при эксплуатации.

Несмотря на это, традиционные бензиновые и дизельные авто дешеветь не будут. Если спрос на них снизится, импортеры просто сократят поставки или вернут нераспроданные авто производителям.

«Автомобили – это не товар быстрого обращения. Если они не продаются, их просто вывезут обратно, а не распродают со скидками», — пояснил Назаренко.

В то же время электромобили, несмотря на удорожание после отмены льгот на ввоз, сохраняют популярность. Даже после роста их стоимости примерно на 30% украинцы продолжают выбирать этот тип транспорта.

Отдельным фактором стала стабилизация тарифов на зарядку. Сейчас цены на публичных станциях держатся в пределах 18–24 грн за кВт-ч, что делает электрокары выгоднее эксплуатации по сравнению с бензиновыми и дизельными авто.

Самым экономичным вариантом остается зарядка дома, что еще больше повышает привлекательность электротранспорта. При этом эксперты не ожидают введения повышенных тарифов для владельцев электрокаров.

По итогам 2025 года каждая третья приобретенная в Украине машина была электрической. В то же время традиционные автомобили все еще составляют основу рынка, хотя конкуренция со стороны электротранспорта растет.

Эксперты прогнозируют, что тенденция роста доли электромобилей сохранится, однако полностью вытеснить авто с двигателями внутреннего сгорания они в ближайшее время не смогут.

Мы писали, что ситуация на украинских заправках остается нестабильной. Пока мировые цены на нефть демонстрируют первые признаки снижения, что позволило отдельным отечественным сетям обновить ценники, закрытие Ормузского пролива создает угрозу глобального дефицита топлива.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главным риском на топливном рынке сейчас возможен дефицит дизеля. По его словам, ситуация связана с нестабильностью поставок из-за событий на Ближнем Востоке, однако государство уже работает над тем, чтобы избежать проблем.