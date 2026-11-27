На начало октября 2026 года украинцы задолжали микрофинансовым организациям 36,1 млрд грн

Реклама

За девять месяцев 2026 года украинцы оформили 6,3 млн микрокредитов — на 3% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. В то же время, общая сумма займов выросла в полтора раза, до 59,5 млрд грн.

Об этом сообщает Опендатабот.

Реклама

В частности, 6,3 млн микрокредитов оформили украинцы за три квартала 2026 года. Это на 3% меньше, чем в прошлом. В то же время, общая сумма займов выросла в 1,5 раза: от 40,8 млрд грн до 59,5 млрд грн.

Реклама

Вместе с суммами растут и долги. К началу октября украинцы задолжали МФО 36,1 млрд грн. Только с начала года долги выросли на 8,4 млрд грн или на 30%. За год — в 1,5 раза.

Сумма по действующим договорам за год выросла более чем вдвое — от 26,8 до 56,7 млрд грн. Самих договоров увеличилось всего на 15% — до 3,88 млн.

Десять крупнейших МФО получили 20,1 млрд грн дохода за 9 месяцев 2026 года. Это на 22% больше, чем в прошлом. Прибыли растут еще быстрее: чистая прибыль десятки увеличилась в 1,7 раза — до 1,95 млрд грн.

Напомним, мировой государственный долг достиг исторического максимума. МВФ обнародовал прогноз по заимствованиям разных стран на 2026 год — в рейтинге оказалась и Украина.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров