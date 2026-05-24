Украинцы получат по 20 тысяч гривен выплат от государства: кому дадут деньги
Украинские железнодорожники и коммунальщики, которые ликвидировали последствия атак, получат одноразовую выплату в 20 тысяч гривен. Речь идет о почти 3 тысячах работников.
За март 2026 несколько тысяч украинцев получат существенную выплату — 20 тысяч гривен. Это касается граждан, которые работают железнодорожниками и коммунальщиками и участвовали в аварийно-восстановительных работах.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий Украины.
В Министерстве развития общин и территорий Украины пояснили, что право на одноразовую выплату 20 тысяч гривен имеют работники предприятий жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и АО «Укрзалізниця», которые участвовали в ликвидации последствий обстрелов и восстановлении систем жизнеобеспечения.
Они уже начали получать такую выплату. Государство запустило экспериментальный проект, который длился в течение января-марта 2026 года.
В марте работникам предприятий тепло-, водоснабжения, водоотвода и АО «Укрзалізниця» выделили 59,3 млн. грн. Выплаты по 20 тысяч гривен смогут получить 2965 работников, почти половина из которых — железнодорожники.
Дополнительно профинансировали выплаты работникам предприятий жилищного хозяйства, благоустройства, которые в январе и феврале приобщились к ликвидации последствий российских обстрелов и не получали государственной помощи ранее.
«Именно благодаря их работе удается оперативно возвращать тепло, воду, электроснабжение и стабильную работу транспорта для людей и общин. Важно, чтобы у этих специалистов были не только необходимые ресурсы для работы, но и государственная поддержка», — сказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
За январь-март 2026 года такую помощь уже получили 12,8 тысячи работников предприятий жилищно-коммунального хозяйства и железнодорожного транспорта.
Напомним, работники, которых увольняют по состоянию здоровья, в соответствии с п. 2 ст. 40 КЗоТ Украины имеют право на обязательные выплаты в день увольнения. Работодатель обязан выплатить заработную плату за фактически отработанное время, компенсацию за все неиспользованные дни отпуска, а также выходное пособие.
Размер выходного пособия должен составлять не менее одного среднего месячного заработка. В то же время, небюджетные предприятия могут закрепить в коллективном договоре и больший размер этой выплаты.
Работодатель должен надлежащим образом оформить увольнение, своевременно провести расчет и проверить наличие дополнительных гарантий для работника.
Если работодатель нарушает закон и не выплачивает все причитающиеся суммы, уволенный работник имеет право обратиться с заявлением в Гоструд или подать иск в суд для защиты своих прав.
В 2026 году матери, родившие или воспитавшие пятерых и более детей, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии за особые заслуги перед Украиной. Эта надбавка призвана компенсировать перерывы в работе или меньший страховой стаж из-за ухода за детьми.
Размер выплаты зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (который составляет 2 595 гривен) и составляет от 35% до 40% от этой суммы, что в среднем более 900 гривен, а в отдельных случаях — более тысячи гривен.
Поскольку надбавка не назначается автоматически, для ее получения женщине необходимо лично или дистанционно обратиться в ПФУ. В нее следует добавить паспорт, ИНН, документы о страховом стаже и свидетельства о рождении детей, подтверждающие их воспитание до шестилетнего возраста.