Украинцы рискуют получить большие коммунальные платежки за свет: что нужно сделать до 3 июня

Показания счетчиков света за май следует передать до 3 июня включительно. Если опоздать, плату начислят по среднему потреблению, из-за чего сумма в платежках может вырасти.

Об этом пишет На пенсии.

Когда нужно подать показатели счетчика света

Для бытовых потребителей в Украине установлен единый расчетный период: данные необходимо фиксировать в последние два дня текущего месяца и в первые три дня следующего.

Показания за май принимаются 30-31 мая, а также 1, 2 и 3 июня. Информация, предоставленная после 3 июня, будет учтена только в следующем месяце.

Передать показатели можно с помощью нескольких дистанционных каналов:

через личный кабинет на сайте оператора системы распределения (ОСР);

по номерам телефонов контакт-центров;

через официальные чат-боты в мессенджерах Viber, Telegram или Facebook Messenger;

с помощью электронной почты.

Если в доме установлена автоматизированная система коомерческого учета электроэнергии (АСКОЭ), данные передаются в базу оператора автоматически, поэтому потребителям не нужно фиксировать их самостоятельно.

Правила снятия показаний с двухзонных счетчиков

Наибольшее количество ошибок при отчетности фиксируется среди владельцев двухтарифных приборов учета. Такие счетчики фиксируют потребленную электроэнергию по двум отдельным зонам: дневной (с 7:00 до 23:00) и ночной (с 23:00 до 7:00).

При снятии показаний необходимо учитывать следующие правила:

Информация на экране автоматически меняется, нажимать кнопки на приборе не нужно.

Ночной тариф маркируется кодами T1, E1, T11 или 1.8.1.

Дневной тариф обозначается кодами T2, E2, T12 или 1.8.2.

Для отчетности выписываются только цифры к запятой, отображающие целые киловатт-часы.

Данные для каждой зоны передаются отдельно, суммировать их запрещено.

Что делать, если в квартире никто не живет

Даже если в доме никто не обитает и светом не пользуются, показания счетчика все равно нужно передавать ежемесячно. В противном случае система автоматически начислит плату за средним потреблением прошлых месяцев.

Чтобы не переплачивать, есть два варианта: либо ежемесячно посылать одни и те же цифры счетчика, либо официально оформить временное отключение света.

Фиксированная стоимость электроэнергии для населения утверждена, по меньшей мере, до 31 октября 2026 года. Базовый тариф составляет 4,32 грн за кВтч. При этом для клиентов с двухзонными приборами учета в ночные часы (с 23:00 до 7:00) продолжает действовать льготный тариф, который вдвое ниже и составляет 2,16 грн за кВтч.

Напомним, украинцам пока не следует ожидать изменений в стоимости электроэнергии. Бытовые потребители и дальше будут платить за электроэнергию по действующей ставке — 4,32 грн за киловатт-час.

Ранее сообщалось, что по окончании военного положения в Украине повышение тарифов на электроэнергию будет поэтапным. Повышение тарифов для бизнеса в 2026 году, вероятно, будет происходить в два этапа.

