Украинцы рискуют потерять пенсии, если не сделают один шаг: о чем идет речь

Пенсия

В Украине идет переход на электронные трудовые книжки, и для этого установлен четкий срок — до 10 июня 2026 года. Те, кто не успеет оцифровать документы, рискуют потерять часть страхового стажа при назначении пенсии.

Об этом подчеркивают в пенсионном фонде.

Переход к электронному формату является частью цифровизации государственных услуг. Это позволяет хранить информацию о трудовой деятельности в единой базе и избежать потери данных при повреждении или потере бумажной книги.

В то же время в Пенсионном фонде объясняют: иногда одной трудовой книги недостаточно. Часть периодов приходится подтверждать дополнительными документами.

Какие документы могут потребоваться

При подаче на оцифровку украинцев могут попросить добавить:

военный билет — для подтверждения службы;

диплом или другие документы по образованию;

свидетельство о рождении ребенка — для зачисления декретного отпуска.

Эти документы могут влиять на общий страховой стаж, определяющий размер пенсии.

Как подать трудовую книжку онлайн: пошаговая инструкция

Процедура подачи максимально упрощена и доступна онлайн через вебпортал Пенсионного фонда:

Авторизоваться в личном кабинете с помощью КЭП. Выбрать раздел Коммуникации по ПФУ и перейти на вкладку Сведения о трудовых отношениях. Заполнить персональные данные и дать согласие на их обработку. Загрузить скан-копии трудовой книжки и дополнительных документов. Подписать заявление электронной подписью и отправить. После этого статус заявки можно проверить в разделе Мои обращения.

Требования к скан-копиям: что часто делают неправильно

В Пенсионном фонде обращают внимание на качество документов. Самые распространенные ошибки — нечеткие фото, отсутствие страниц или неправильный порядок.

Основные требования:

формат JPG или PDF;

размер файла до 1 МБ;

качество не менее 300 dpi;

отчетливо видны все записи, печати и подписи;

документы загружены в хронологическом порядке.

Несоблюдение этих требований может привести к отказу или задержке в обработке заявки.

В Пенсионном фонде напоминают: размер пенсии зависит от двух ключевых факторов — страхового стажа и уровня официальной заработной платы.

Важно, что в стаж относят только те периоды, когда работодатель платил взносы не ниже минимального уровня. Если данные отсутствуют или не подтверждены, эти месяцы могут просто не учесть.

Что будет, если не оцифровать трудовую книжку

При пропуске дедлайна возможны проблемы при оформлении пенсии:

необходимость дополнительно подтверждать стаж;

задержки в назначении выплат;

риск утраты отдельных периодов работы.

В сложных случаях придется обращаться в архивы или суд для подтверждения стажа.

Выплата пенсий в Украине — что нужно знать:

Напомним, мартовская индексация пенсий в Украине является ежегодным механизмом пересмотра выплат, который имеет целью частично компенсировать инфляцию и повысить социальные стандарты для пенсионеров. В 2026 году она традиционно охватывает большинство получателей пенсий, однако принцип начисления остается индивидуальным.

Размер повышения определяется не фиксированной суммой, а зависит от ряда показателей: страхового стажа, уровня официальной заработной платы, индивидуального коэффициента заработка, а также наличия дополнительных надбавок. Речь идет, в частности, о доплатах за возраст, инвалидность, сверхурочный стаж или статус участника боевых действий.

В то же время юристы обращают внимание, что автоматический перерасчет, осуществляемый Пенсионным фондом, не всегда гарантирует полную корректность начислений. Ошибки могут возникать из-за неполных сведений о трудовой деятельности, неточности в учете стажа или отсутствия информации об отдельных периодах работы, особенно если человек работал за границей или имеет сложную трудовую историю.

Именно поэтому пенсионерам рекомендуют самостоятельно проверять результаты индексации через электронный кабинет Пенсионного фонда или обращаться в сервисные центры. Контроль со стороны получателя выплат позволяет своевременно выявить возможные разногласия, подать обращение и избежать потери части причитающихся средств.

Особое внимание к проверке советуют уделить тем, кто получает несколько видов доплат или имеет нестандартный страховой стаж, ведь именно в таких случаях риск неточностей самый высокий.

К слову, также Украине введена обязательная идентификация для отдельных категорий пенсионеров — ВПЛ, лиц на оккупированных территориях и тех, кто длительное время находится за границей. Это необходимо для подтверждения права на получение выплат и предотвращение злоупотреблений.

Пройти проверку нужно до 1 апреля. В случае невыполнения требования или отсутствия декларации о неполучении пенсии от РФ выплаты могут быть приостановлены.

Идентификацию можно пройти онлайн через видеосвязь, в сервисном центре ПФУ или посредством электронной подписи. Для граждан за границей предусмотрена возможность подтверждения через консульские учреждения.