Украинцы смогут купить лекарства за счет государства уже с 1 июля: как это будет работать

Программу «Доступное лекарство» в Украине от 1 июля планируют существенно расширить. К перечню прибавят значительное количество препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний по всем действующим веществам, которые доступны на украинском рынке.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам доклада министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Сколько людей пользовались программой?

По словам главы правительства, расширение программы является критически важным, поскольку сердечно-сосудистые заболевания вызывают около 60% смертей в стране. Ежегодно более 800 тысяч украинцев получают диагноз ишемической болезни сердца, а около 50 тысяч сталкиваются с инфарктом.

«Программа „Доступное лекарство“ — ключевой инструмент поддержки. Ею уже воспользовались 6,18 млн. украинцев, препараты доступны в 17 348 аптеках. В программе уже 748 позиций, наибольший спрос — на препараты для сердечно-сосудистых заболеваний. Для многих людей это ежедневное лечение, поэтому важно, чтобы оно было доступно и безвозмездно», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Как получить медикаменты по программе «Доступные лекарства»

Получить медикаменты пациенты смогут бесплатно или с небольшой доплатой при наличии электронного рецепта. Во втором полугодии программа будет включать в себя все необходимые вещества для амбулаторного лечения в соответствии с медицинскими протоколами.

Премьер-министр уже поручила Министерству здравоохранения провести консультации с участниками фармацевтического рынка и подготовить все необходимые решения для запуска обновленной программы в определенный срок.

Напомним, ранее Минздрав уже обновлял перечень медикаментов, которые можно получить бесплатно по программе «Доступные лекарства».

Ранее мы писали, что с начала 2026 года стартовала программа «Скрининг здоровья 40+», направленная на раннее выявление сердечно-сосудистых патологий и диабета.