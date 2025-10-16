Украинцы смогут получить 6500 грн в рамках помощи "Теплая зима": у кого есть право

Деньги / © Unsplash

Кабинет министров Украины готовит единовременную денежную помощь в размере 6500 грн для социально уязвимых категорий населения. Выплаты будут происходить в рамках государственной программы «Теплая зима», которая стартует накануне отопительного сезона 2025-2026 годов.

Об этом говорится в проекте постановления правительства.

В целом финансовую поддержку получат более 660 тыс. украинцев, а общий объем финансирования составит 4,3 млрд грн из государственного бюджета.

У кого есть право на выплаты по программе «Теплая зима»?

Согласно документу, выплаты в размере 6500 грн будут предоставляться отдельным категориям граждан, которые нуждаются в поддержке в зимний период, в частности:

детям из числа внутренне перемещенных лиц — 252 898 человек;

людям с инвалидностью I группы среди ВПЛ — 12 800 человек;

одиноким пенсионерам, которые получают надбавку на уход — 17 500 человек;

детям под опекой или попечительством — 40 900 человек;

детям-сиротам и детям с инвалидностью, которые воспитываются в детских домах семейного типа или приемных семьях — 1000 человек;

детям из малообеспеченных семей — 335 863 человека.

Как можно будет получить деньги?

Выплаты 6500 грн будут осуществляться за счет средств, предусмотренных для Министерства социальной политики на программы социальной защиты. Деньги будут зачисляться на специальный счет или на виртуальную «Дия.Карту».

Полученную сумму можно будет использовать в течение 180 дней с момента зачисления.

Сейчас проект постановления Кабмина находится на этапе общественного обсуждения.

Напомним, в прошлом году правительство ввело выплаты 6500 грн на каждого ребенка в рамках программы «Теплая зима». На то время премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что средства в декабре 2024 года получат малообеспеченные семьи, а также семьи ВПЛ, в которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы. Выплаты были предназначены на покупку теплой одежды и обуви.