Украинцы смогут получить ваучер на жилье: какая сумма и у кого есть право

Украина запускает новое направление программы «еВидновлення», которое позволит гражданам, чьи дома остались на временно оккупированных территориях (ВОТ), получить ваучер в размере 2 млн грн для покупки нового жилья. Подача заявок стартует 1 декабря через приложение «Дия».

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.

Как подать заявку на ваучер для покупки жилья?

Старт подачи заявок для получения ваучеров в 2 млн грн для покупки нового жилья — 1 декабря. На начальном этапе оформить заявку можно будет только через приложение «Дия». Позже к процессу подключат Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) и нотариальные учреждения.

Рассмотрение обращений будут проводить специальные комиссии по адресу фактического проживания заявителя, указанному в его справке внутренне перемещенного лица (ВПЛ).

Кто может претендовать?

Это новое направление программы «еВидновлення» создано для людей, которые потеряли жилье не из-за разрушения, а из-за оккупации. Поскольку проверить состояние таких квартир или домов невозможно, справки о разрушении или фото подтверждения не потребуют — достаточно указать данные о жилье в заявке.

При этом заявителей будут тщательно проверять: необходимо иметь статус ВПЛ с ВОТ, а для получения приоритета — статус участника боевых действий (УБД) или инвалидность, связанную с войной.

Податься смогут только те, кто:

не владеет другим жильем на контролируемой территории Украины;

ранее не получал государственной поддержки на покупку жилья;

имеет действующую регистрацию ВПЛ с временно оккупированных территорий.

Условия программы

Цель инициативы — помочь людям начать жизнь заново, даже если возвращение домой пока невозможно. Государство будет давать электронный ваучер на 2 млн грн, который будет действовать как цифровой документ. Деньги заявителям не будут выдавать — они будут поступать непосредственно продавцу жилья через официальные реестры.

К слову, ранее в ноябре Госдума России поддержала законопроект, который фактически позволяет конфискацию жилья украинцев, которые выехали с оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Документ прописывает механизм передачи жилья, имеющего «признаки бесхозного имущества», другим людям или оккупационным властям.