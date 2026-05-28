Украинцы стали меньше покупать клубнику, несмотря на умеренные цены: в чем причина

На Столичном рынке в Киеве люди стали меньше покупать клубнику, хотя цены на нее умеренные. Продавцы говорят, что причиной является плохая погода и то, что покупатели уже просто наелись ягоды. Сейчас лучше покупают голубику, а также на рынке уже появилась первая черешня.

Об этом стало известно по видеообзору Столичного рынка.

Актуальные цены на клубнику

Стоимость клубники на рынке зависит от ее размера и товарного вида:

мелкая ягода — около 100 грн/кг;

россыпь среднего сегмента — 130-160 грн/кг;

качественная хорошая ягода — около 170 грн/кг;

премиальная ягода — до 200 грн/кг.

По словам одной из продавщиц, покупатели активно разбирают клубнику по цене 140 грн/кг. Однако, если стоимость растет до 160–170 грн/кг, товар реализовать значительно труднее. Другая продавщица заметила, что из-за чрезмерного предложения ягоду пытаются продать почти все участники рынка.

«Клубника уже продается тяжелее, покупатели стали более внимательными к качеству. Закарпатская ягода постепенно завершает сезон, рынок ожидает массовый выход Волыни. Закарпатская перезрела, не доезжает нормального качества», — отметили эксперты.

Из-за падения интереса к клубнике посетители рынка стали чаще покупать голубику, несмотря на ее высокую стоимость. Цена на эту ягоду составляет от 550 до 800 грн/кг в зависимости от качества. Кроме того, в продаже уже появилась черешня, стоимость которой составляет 250 грн/кг.

