- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 326
- Время на прочтение
- 2 мин
Украинцы стали меньше покупать клубнику, несмотря на умеренные цены: в чем причина
Клубника в Киеве дешевеет, но ее покупают меньше. Эксперты рассказали, какие сейчас цены на клубнику, голубику и черешню на Столичном рынке и что говорят продавцы.
На Столичном рынке в Киеве люди стали меньше покупать клубнику, хотя цены на нее умеренные. Продавцы говорят, что причиной является плохая погода и то, что покупатели уже просто наелись ягоды. Сейчас лучше покупают голубику, а также на рынке уже появилась первая черешня.
Об этом стало известно по видеообзору Столичного рынка.
Актуальные цены на клубнику
Стоимость клубники на рынке зависит от ее размера и товарного вида:
мелкая ягода — около 100 грн/кг;
россыпь среднего сегмента — 130-160 грн/кг;
качественная хорошая ягода — около 170 грн/кг;
премиальная ягода — до 200 грн/кг.
По словам одной из продавщиц, покупатели активно разбирают клубнику по цене 140 грн/кг. Однако, если стоимость растет до 160–170 грн/кг, товар реализовать значительно труднее. Другая продавщица заметила, что из-за чрезмерного предложения ягоду пытаются продать почти все участники рынка.
«Клубника уже продается тяжелее, покупатели стали более внимательными к качеству. Закарпатская ягода постепенно завершает сезон, рынок ожидает массовый выход Волыни. Закарпатская перезрела, не доезжает нормального качества», — отметили эксперты.
Из-за падения интереса к клубнике посетители рынка стали чаще покупать голубику, несмотря на ее высокую стоимость. Цена на эту ягоду составляет от 550 до 800 грн/кг в зависимости от качества. Кроме того, в продаже уже появилась черешня, стоимость которой составляет 250 грн/кг.
Цены на овощи и фрукты — последние новости
Напомним, эксперт объяснил, почему импортный молодой картофель в Украине дешевле отечественного и когда ожидать снижения цен на украинский урожай.
Также в Украине идет стремительное снижение цен на тепличные огурцы. Основной причиной удешевления этого овоща стал сезонный рост предложения на фоне низкого спроса.
По данным Госстата, в апреле продукты питания и транспортные услуги существенно прибавили в стоимости. Больше всего на кошельке давит удорожание горючего и продуктов переработки зерновых.