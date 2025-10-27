Украинцы стали пить меньше пива: что известно о рекордном падении 2025 года — Forbes

Украинцы стали меньше пить пиво / © Unsplash

Продажи пива в Украине в 2025 году упали на 20%. Эксперты объясняют такое явление плохим сезоном, войной и понижением доходов граждан.

Об этом говорится в материале Forbes.

По словам экспертов, 2025 стал одним из самых сложных для пивоваренной отрасли Украины. Больше всего пострадал сегмент разливного пива, в то время как продажи бутылочного сократились еще сильнее.

«Сезона фактически не было», — признается СЕО сети «Львовские краны» Алексей Житкевич.

Его сеть, которая насчитывает восемь заведений во Львове, испытала существенное падение трафика и объемов продаж.

«Мы вынуждены были оптимизировать затраты и пересмотреть бизнес-модель, ведь потребление заметно упало даже в летние месяцы», — говорит он.

Почему украинцы стали меньше пить

Эксперты рынка объясняют, что сокращение спроса связано с несколькими факторами. В первую очередь, изменением поведения потребителей. По данным опроса, который приводит издание, почти 60% украинцев потребляют пиво, но регулярных покупателей стало меньше — всего около 30%.

Также среди факторов снижения покупательной способности финансовое давление. Рост стоимости продуктов, коммунальных услуг и горючего заставляет украинцев отказываться от «необязательных» расходов, в том числе алкоголя.

Значительная часть мужской аудитории — основной группы потребителей пива — находится на фронте или уехала из страны.

Снижение спроса в сфере HoReCa. Летний сезон, традиционно спасавший продажи пива, в 2025-м фактически не состоялся из-за экономической неопределенности и сокращения туристических потоков.

В следующем, 2026 году, рынок ожидает частичного обновления. Однако скорейшего возвращения к докризисным объемам эксперты не прогнозируют.

По словам аналитиков, решающими станут стабилизация экономики, покупательная способность населения и смягчение военных рисков.

Тем временем обновленный глобальный рейтинг цен на пиво показал, что стоимость полулитровой бутылки отечественного напитка в зависимости от города может отличаться почти в шесть раз.

Также стало известно, что цены на главный социальный продукт украинцев, а именно, хлеб продолжают расти, и в магазинах покупатели уже замечают другие ценники.