Украинцы уже уплатили более 4 млрд грн налога на недвижимость: где больше всего

Украинцы должны уплатить налоги за свое жилье

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За первые четыре месяца 2025 года владельцы недвижимости уплатили 4,32 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Отмечается, что сумма уплаченного налога с начала года на 17,8% больше, чем в январе прошлого года.

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Где оплатили больше всего:

Киев — 911,6 млн грн

Киевская область — 434,5 млн грн

Днепропетровская область — 428 млн грн

Львовская область — 408,6 млн грн

Напомним, украинцам до 1 июля 2025 года пришлют квитанции с уведомлением о необходимости уплатить налог на недвижимость. Плату нужно осуществить владельцами больших квартир и домов.

За какие квадратные метры придется платить налог на недвижимость

Налог на недвижимость рассчитывается для физических лиц по площади, превышающей следующие лимиты:

60 м² — для квартир

120 м² — для домов

180 м² — если у вас одновременно есть и квартира, и дом

Если площадь вашей недвижимости превосходит эти характеристики, придется платить налог за «лишние» квадратные метры.

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Какие объекты облагаются налогом

Под налогообложение подпадают жилая и нежилая недвижимость. То есть это могут быть квартиры, частные дома, дачи, а также нежилые помещения — магазины, склады, офисы. Однако есть и исключения: не нужно платить за принадлежащие государству объекты, детские дома, религиозные учреждения.

Что будет, если не уплатить налог в срок

Налоговая не будет звонить по телефону и напоминать. Если вы не уплатите налог в установленный срок (60 дней с момента получения квитанции), начислится штраф:

10% суммы — если опоздали на срок до 30 дней

20% — если более 30 дней

А если не платить слишком долго, могут применить взыскания через суд.

Освобождены от налога на недвижимость владельцы жилья или домов меньшей указанной площади, а также те граждане, жилье которых было разрушено или оказалось непригодным для проживания в результате военных действий или находится сейчас на территории активных военных действий или временно оккупированной территории.

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