ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
252
Время на прочтение
2 мин

Украинцы уже уплатили более 4 млрд грн налога на недвижимость: где больше всего

С 2025 года в Украине повысили налог на недвижимость. Он будет взиматься с владельцев квартир и домов, если их площадь превысит установленный норматив.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Украинцы должны уплатить налоги за свое жилье

Украинцы должны уплатить налоги за свое жилье

За первые четыре месяца 2025 года владельцы недвижимости уплатили 4,32 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

Отмечается, что сумма уплаченного налога с начала года на 17,8% больше, чем в январе прошлого года.

Где оплатили больше всего:

  • Киев — 911,6 млн грн

  • Киевская область — 434,5 млн грн

  • Днепропетровская область — 428 млн грн

  • Львовская область — 408,6 млн грн

Напомним, украинцам до 1 июля 2025 года пришлют квитанции с уведомлением о необходимости уплатить налог на недвижимость. Плату нужно осуществить владельцами больших квартир и домов.

За какие квадратные метры придется платить налог на недвижимость

Налог на недвижимость рассчитывается для физических лиц по площади, превышающей следующие лимиты:

  • 60 м² — для квартир

  • 120 м² — для домов

  • 180 м² — если у вас одновременно есть и квартира, и дом

Если площадь вашей недвижимости превосходит эти характеристики, придется платить налог за «лишние» квадратные метры.

Какие объекты облагаются налогом

Под налогообложение подпадают жилая и нежилая недвижимость. То есть это могут быть квартиры, частные дома, дачи, а также нежилые помещения — магазины, склады, офисы. Однако есть и исключения: не нужно платить за принадлежащие государству объекты, детские дома, религиозные учреждения.

Что будет, если не уплатить налог в срок

Налоговая не будет звонить по телефону и напоминать. Если вы не уплатите налог в установленный срок (60 дней с момента получения квитанции), начислится штраф:

  • 10% суммы — если опоздали на срок до 30 дней

  • 20% — если более 30 дней

А если не платить слишком долго, могут применить взыскания через суд.

Освобождены от налога на недвижимость владельцы жилья или домов меньшей указанной площади, а также те граждане, жилье которых было разрушено или оказалось непригодным для проживания в результате военных действий или находится сейчас на территории активных военных действий или временно оккупированной территории.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie