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Украинцы уже уплатили более 4 млрд грн налога на недвижимость: где больше всего
С 2025 года в Украине повысили налог на недвижимость. Он будет взиматься с владельцев квартир и домов, если их площадь превысит установленный норматив.
За первые четыре месяца 2025 года владельцы недвижимости уплатили 4,32 млрд грн налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.
Отмечается, что сумма уплаченного налога с начала года на 17,8% больше, чем в январе прошлого года.
Где оплатили больше всего:
Киев — 911,6 млн грн
Киевская область — 434,5 млн грн
Днепропетровская область — 428 млн грн
Львовская область — 408,6 млн грн
Напомним, украинцам до 1 июля 2025 года пришлют квитанции с уведомлением о необходимости уплатить налог на недвижимость. Плату нужно осуществить владельцами больших квартир и домов.
За какие квадратные метры придется платить налог на недвижимость
Налог на недвижимость рассчитывается для физических лиц по площади, превышающей следующие лимиты:
60 м² — для квартир
120 м² — для домов
180 м² — если у вас одновременно есть и квартира, и дом
Если площадь вашей недвижимости превосходит эти характеристики, придется платить налог за «лишние» квадратные метры.
Какие объекты облагаются налогом
Под налогообложение подпадают жилая и нежилая недвижимость. То есть это могут быть квартиры, частные дома, дачи, а также нежилые помещения — магазины, склады, офисы. Однако есть и исключения: не нужно платить за принадлежащие государству объекты, детские дома, религиозные учреждения.
Что будет, если не уплатить налог в срок
Налоговая не будет звонить по телефону и напоминать. Если вы не уплатите налог в установленный срок (60 дней с момента получения квитанции), начислится штраф:
10% суммы — если опоздали на срок до 30 дней
20% — если более 30 дней
А если не платить слишком долго, могут применить взыскания через суд.
Освобождены от налога на недвижимость владельцы жилья или домов меньшей указанной площади, а также те граждане, жилье которых было разрушено или оказалось непригодным для проживания в результате военных действий или находится сейчас на территории активных военных действий или временно оккупированной территории.