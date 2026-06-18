Украинцы в Италии могут получить новые выплаты на детей: как зарегистрироваться

Выплаты на детей для украинцев в Италии / © Unsplash

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В Италии существенно изменили выплаты украинским беженцам. В частности, были изменены выплаты на детей (Assegno Unico). В стране отменили требование об оседлости — двух лет непрерывного проживания в Италии, поэтому программа выплат стала доступнее украинцам.

Об этом рассказала эксперт по вопросам иммиграционного сопровождения в Италии Александра Калапач.

Украинские беженцы в Италии могут упрощенно получать выплаты на детей

Теперь украинские беженцы с первого месяца резиденции в Италии могут подавать заявки на выплату пособия на детей. Такое решение было принято Национальным институтом социального обеспечения (INPS).

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«Отныне упрощена процедура для получения Assegno Unico, потому что INPS забрал из обязательных требований два года резиденции. Эти два года резиденции мешали многим семьям запросить эту помощь на детей», — говорит Александра.

Теперь помощь на детей будут выдавать с первого месяца резиденции в Италии.

Размер пособия рассчитывается индивидуально. Выплаты зависят от уровня доходов семьи по специальному сертификату ISEE, возраста и количества детей. Чем меньше доход у семьи, тем выше будут выплаты на детей.

Базовыми являются следующие выплаты на детей в Италии:

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Базовая выплата на ребенка до 17 лет: от 58,30 евро до 203,80 евро в месяц.

Базовая выплата на совершеннолетнего ребенка (18–21 год): от 29,10 евро до 99,10 евро при условии, что ребенок учится, проходит стажировку или имеет официальный статус безработного/на универсальной гражданской службе.

Прибавка на младенцев до 1 года: к базовой сумме пособия прибавляют 50%.

Прибавка за ребенка с инвалидностью: к базовой сумме добавляется 99,10–122,30 евро в зависимости от диагноза ребенка.

Прибавка для многодетных семей: предоставляется, если в семье более троих детей, родители официально работают или мать моложе 21 года.

Как оформить помощь на детей в Италии

Государственная помощь в Италии не выплачивается автоматически. За ней необходимо обратиться. Сначала нужно обратиться в бесплатный центр правовой помощи Патронато и составить декларацию о финансовом состоянии семьи.

Затем сформировать электронный запрос на получение Assegno Unico с реквизитами. Выплаты будут поступать ежемесячно на итальянский банковский счет или карту (IBAN). Счет должен быть открыт на одного из родителей ребенка, подающего заявление.

Подать заявки на помощь в 2026 году нужно до 30 июня. Если семья успеет сделать это, INPS произведет перерасчет и выплатит вам задолженность с повышением с марта 2026 года. Если подать документы позже, выплаты за пропущенные месяцы вам не вернут.

Украинские беженцы за границей: последние новости

Напомним, многие украинцы, переехавшие в Германию, рассчитывают на значительно более высокие заработки, чем в Украине. Но на практике большинство начинает с минимальной оплаты труда, а работодатели нередко предлагают иностранным специалистам меньше денег, чем местным работникам.

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По словам блогера Людмилы Русиной, истории о чрезвычайно высоких доходах часто миф: за привлекательными суммами обычно стоят сложные условия, ночные смены и сверхурочная работа, которая снижает реальную стоимость отработанного часа.

Несмотря на завышенные ожидания, даже минимальная месячная зарплата в Германии, которая составляет около 2400 евро до уплаты налогов, позволяет обеспечить базовые потребности. Большинство мигрантов на невысокооплачиваемых должностях могут позволить себе стабильную и достаточно комфортную жизнь, хоть и без «заоблачных» доходов.

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