Украинцы за границей рискуют потерять пенсии: в ПФУ рассказали, как этого избежать

Как не потерять украинскую пенсию за границей

Реклама

Украинские пенсионеры, которые находятся за границей, могут потерять украинскую пенсию. Это может произойти при условии, если они не выполняют правила идентификации и не тратят деньги с карты, на которую начисляется пенсия. Как не потерять украинскую пенсию за границей?

В Пенсионном фонде напомнили, что нужно сделать, чтобы продолжать получать выплаты.

Как не потерять украинскую пенсию за границей

Украинские пенсионеры, которые живут за границей с начала полномасштабной войны или другого времени, должны периодически проходить физическую идентификацию. Этот процесс подтверждает, что с гражданином Украины ничего не произошло и он жив.

Реклама

Тем украинцам за границей, которые проходили физическую идентификацию в 2025 году, также нужно ее пройти и в этом.

Физическую идентификацию пенсионерам, которые живут за границей, нужно будет проходить ежегодно. Если вы проходите идентификацию в 2026 году, значит, в 2027 году вам продолжат выплачивать пенсию.

Идентификация 2025 года была необходима для выплаты пенсий в текущем году.

Украинские пенсионеры за границей, чтобы не потерять пенсию, должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.

Реклама

По закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» выплата пенсии производится на текущие счета, открытые в украинских банках, только при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

Пенсия в Украине: последние новости

Напомним, что украинские пенсионеры, которые не работают и самостоятельно содержат детей или внуков в возрасте до 18 лет, имеют право на ежемесячную надбавку к пенсии (по возрасту, инвалидности или выслуге лет) в размере 150 грн на каждого ребенка.

Главное условие — на ребенка не должны оформляться другие государственные социальные выплаты или пенсии. Если пенсионер трудоустраивается или открывает ФЛП, выплату отменяют, а об изменении статуса необходимо обязательно сообщить Пенсионному фонду, иначе лишние деньги придется вернуть.

Для оформления этой доплаты нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда с заявлением. К нему необходимо добавить паспорт, идентификационный код, трудовую книжку, свидетельство о рождении ребенка, а также справку с места жительства, подтверждающую пребывание несовершеннолетнего на содержании пенсионера.

Реклама

Украинские пенсионеры в возрасте от 80 лет могут получать ежемесячную надбавку по уходу в размере 40% от прожиточного минимума (в 2026 году это 1038 гривен).

Эта выплата назначается одиноким пожилым людям, которые не имеют трудоспособных родственников, которые обязаны по закону их содержать, и нуждаются в постоянном постороннем уходе. В отличие от автоматической возрастной доплаты в размере 570 гривен, которая начисляется всем лицам 80+, надбавку на уход нужно оформлять самостоятельно.

Для оформления этой помощи пенсионеру нужно пройти медицинское обследование и получить заключение врачебно-консультативной комиссии. После этого нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда с заявлением, добавив паспорт, идентификационный код, медицинское заключение комиссии, декларацию о доходах и, при необходимости, документы, подтверждающие самостоятельное проживание.

Новости партнеров