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Украину следует рассматривать как первую линию защиты энергобезопасности Европы — Тимченко на CERAWeek

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Украину следует рассматривать как первую линию защиты энергобезопасности Европы — Тимченко на CERAWeek

Украину следует рассматривать как первую линию обороны энергетической безопасности Европы, учитывая преимущества страны во всех отраслях энергетики.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко на конференции CERAWeek в Хьюстоне 20 марта.

В частности, он вместе с заместителем госсекретаря США Джеффри Пайеттом и директором Центра восточноевропейских исследований Анжелой Стент говорил о том, как Европа может построить энергетическое будущее без влияния россии.

«С преимуществами в газе, ядерной энергетике, и огромным потенциалом в восстановительной энергетике, пора рассматривать Украину как первую линию обороны энергетической безопасности Европы», — подчеркнул Тимченко.

Ранее в интервью Bloomberg Тимченко заявил, что ДТЭК хочет своим примером показать иностранным инвесторам, что в Украину можно инвестировать даже в условиях войны.

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