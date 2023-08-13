Украину заполонили фальшивые купюры: как не попасться и распознать подделку

В случае сомнений в подлинности купюр граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований НБУ.

На Украине продолжают фиксировать фальшивые купюры. В основном изъятые из оборота поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений.

Об этом сообщает НБУ.

Подлинность банкноты проверяется следующим образом:

1) на ощупь проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати;

2) против света визуально проверяются:

наличие водяных знаков;

наличие сквозного элемента – фрагментарное изображение цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон, приобретает целостный вид без разрывов и оползней при рассмотрении банкноты против света;

наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения цифрового обозначения номинала, надписи "ГРН" и изображения малого Государственного Герба Украины (трезубца);

3) изменяя угол наклона.

"В случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты для проведения исследований Национальному банку Украины. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости. Об их изъятии Национальный банк сообщает Бюро экономической безопасности Украины, все поддельные банкноты в установленном порядке передаются их уполномоченным работникам для проведения расследований", – посоветовали в НБУ.

Как сообщалось ранее, в НБУ ответили, когда в Украине отменят фиксированный курс доллара.

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