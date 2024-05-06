Украину ждет дальнейшая феминизация мужских профессий — директор по устойчивому развитию Метинвеста рассказала о кадровом дефиците

Как крупнейший работодатель в отрасли, международная горно-металлургическая Группа Метинвест разработала ряд инструментов для содержания и привлечения персонала, ведь численность персонала уменьшилась на 4,8 тыс. человек из-за оттока кадров и мобилизации.

Ситуацию усложняет и то, что предприятия компании расположены вблизи линии фронта, говорит директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы Метинвест Татьяна Петрук.

«Мы уже ощущаем кадровый дефицит. В настоящее время в компании открыто около 4000 вакансий. Среди причин дефицита — трудовая миграция, мобилизация, выезд людей в более безопасные регионы и за границу», — объясняет Петрук.

Для преодоления дефицита компания переобучает работников, чтобы кроме основной профессии, они получили дополнительную профессию, по которой могли бы работать. Также стали нанимать больше женщин – там, где это возможно, учитывая специфику производства.

«Мы начали нанимать гораздо больше женщин, где это возможно. К примеру, на ремонтные специальности — электромонтеры, электрослесари, машинисты конвейеров. Таким образом, пытаемся высвободить мужчин для тех профессий, на которые не согласятся женщины. Очевидно, что без дальнейшей феминизации мужских профессий не обойтись. Это наше будущее», – говорит Петрук.

Также, по ее словам, для преодоления дефицита кадров компания открыла университет Метинвест Политехника: в этом году вуз выпустил первые 143 магистров по современным инженерно-техническим специальностям.

«Сейчас идет третий набор студентов в вуз, а также первый набор в аспирантуру. Всего в университете сейчас обучается 690 студентов. Верю, что политехника станет основой для преодоления кадрового дефицита в промышленности и драйвером восстановления Украины. Надеюсь, что сможем построить кампус университета, как и планировали, в Мариуполе после деоккупации города», – говорит Петрук.

В то же время она отметила, что Метинвест регулярно отслеживает тенденции на рынке оплаты труда и показатели инфляции и повышает доходы сотрудников, несмотря на все вызовы военного времени.

«В 2023 г. компания ввела дополнительную командную премию для сотрудников украинских производственных площадок, благодаря которой доход сотрудников вырос на 15%. С 1 мая этого года мы увеличиваем оклады работникам производственных и ремонтных предприятий в Украине. Следовательно, средняя зарплата производственного персонала вырастет почти на 30% против довоенного периода», – резюмирует она.

Как известно, Группа Метинвест вошла в список 15 несокрушимых компаний-работодателей Украины по версии dsnews.ua. Метинвест попал в список за максимальные усилия по сохранению коллективов предприятий в условиях беспрецедентных вызовов, в частности, потери значительной части активов и работы в прифронтовых регионах.