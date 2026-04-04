- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 34k
- Время на прочтение
- 2 мин
Украину ждет сверхсложная зима: Буданов о состоянии энергетики
Власти предупреждают о серьезных рисках для энергосистемы и экономики в преддверии следующего отопительного сезона.
Украина приближается к глубокому энергетическому кризису, который может повлиять не только на бытовое потребление, но и поставить под угрозу работу бизнеса и устойчивость экономики.
Об этом руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил во время встречи с представителями CEO Club Ukraine, сообщает Общественное.
По его словам, проблема носит гораздо более широкий характер, чем просто отключение электроэнергии, и связана с системным дефицитом мощностей.
«Я со своей стороны хотел бы сказать, что у нас есть огромная проблема с энергетикой. Не в смысле, что просто выключают свет, а в принципе мы пришли в состояние, где, во-первых, у нас большой дефицит. Можем перейти в цифру, но будет просто ужасно. Он значителен, просто поверьте», — отметил Буданов.
Он также обратил внимание на тарифный фактор, усложняющий ситуацию для бизнеса. Высокая стоимость электроэнергии, по его словам, ослабляет конкурентоспособность украинских компаний и усугубляет кризисные явления в экономике.
В Офисе президента считают, что одним из ключевых направлений выхода из ситуации должна стать децентрализация энергосистемы и развитие альтернативного поколения.
«Нужно думать об альтернативных путях. Развитие малых альтернативных генерирующих возможностей. Вы знаете, оно зависит от первой части, сколько это продлится? Поскольку ответа однозначного у нас нет, то и прямого ответа на ваш вопрос тоже нет», — объяснил чиновник.
В то же время он подчеркнул, что прогнозировать сроки возобновления энергосистемы сложно, ведь это напрямую зависит от хода боевых действий.
В конце выступления Буданов призвал не рассчитывать на скорейшее решение проблем после завершения войны и уже сейчас готовиться к сложной зиме.
«Настолько сложного положения у нас еще не было. Следующая зима уже близко, и мы должны готовиться к ней сейчас», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что из-за обстрелов России 31 марта в 5 областях Украины применяют аварийные отключения.
Мы ранее информировали, что из-за войны и вражеских обстрелов энергообъектов часть людей в Херсонской и Харьковской областях остается без электричества.