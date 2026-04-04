Украину ждет сверхсложная зима: Буданов о состоянии энергетики

Кирилл Буданов

Украина приближается к глубокому энергетическому кризису, который может повлиять не только на бытовое потребление, но и поставить под угрозу работу бизнеса и устойчивость экономики.

Об этом руководитель офиса президента Кирилл Буданов заявил во время встречи с представителями CEO Club Ukraine, сообщает Общественное.

По его словам, проблема носит гораздо более широкий характер, чем просто отключение электроэнергии, и связана с системным дефицитом мощностей.

«Я со своей стороны хотел бы сказать, что у нас есть огромная проблема с энергетикой. Не в смысле, что просто выключают свет, а в принципе мы пришли в состояние, где, во-первых, у нас большой дефицит. Можем перейти в цифру, но будет просто ужасно. Он значителен, просто поверьте», — отметил Буданов.

Он также обратил внимание на тарифный фактор, усложняющий ситуацию для бизнеса. Высокая стоимость электроэнергии, по его словам, ослабляет конкурентоспособность украинских компаний и усугубляет кризисные явления в экономике.

В Офисе президента считают, что одним из ключевых направлений выхода из ситуации должна стать децентрализация энергосистемы и развитие альтернативного поколения.

«Нужно думать об альтернативных путях. Развитие малых альтернативных генерирующих возможностей. Вы знаете, оно зависит от первой части, сколько это продлится? Поскольку ответа однозначного у нас нет, то и прямого ответа на ваш вопрос тоже нет», — объяснил чиновник.

В то же время он подчеркнул, что прогнозировать сроки возобновления энергосистемы сложно, ведь это напрямую зависит от хода боевых действий.

В конце выступления Буданов призвал не рассчитывать на скорейшее решение проблем после завершения войны и уже сейчас готовиться к сложной зиме.

«Настолько сложного положения у нас еще не было. Следующая зима уже близко, и мы должны готовиться к ней сейчас», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов России 31 марта в 5 областях Украины применяют аварийные отключения.

Мы ранее информировали, что из-за войны и вражеских обстрелов энергообъектов часть людей в Херсонской и Харьковской областях остается без электричества.