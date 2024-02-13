Украли со счетов украинцев почти 1 млн грн: будут судить организаторов мошеннического колцентра

ДБР завершило расследование в отношении организаторов мошеннического колцентра, укравших со счетов украинцев почти 1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

Отмечается, что обвинительный акт направлен в суд.

Организаторами мошеннического колцентра оказались криминальные авторитеты из Днепра.

"В группу они привлекли 12 человек, среди которых был и местный правоохранитель, помогавший преступникам. Офис располагался в обычной квартире, которую оборудовали необходимой компьютерной техникой. Для "операторов" колцентра создали методичку, в которой подробно было расписано, как работать с клиентами", — говорится в сообщении.

Для аферы злоумышленники использовали телефонные номера польских операторов и IP-телефонов.

"Во время звонков они называли себя представителями польских банков и сообщали пострадавшим, что их банковская карта заблокирована. В ходе разговора работники колцентра склоняли жертв к установке на телефоне специального приложения. Благодаря этому вирусному программному обеспечению злоумышленники получали дистанционный доступ к гаджетам и банковским счетам", – рассказали в ДБР.

В частности, у правоохранителя была определена роль. Он помогал криминальным авторитетам избегать разоблачения преступной деятельности.

"Сливал информацию о возможных спецоперациях по блокированию работы подобных мошеннических схем, давал советы по организации нелегального бизнеса. Из-за специальных баз данных правоохранитель также проверял сведения о потенциальных кандидатах на работу в офисе", — добавили в сообщении.

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14 человек, среди которых организаторы сделки и эксправохранитель, обвиняются в создании, руководстве преступной организацией, а также участие в ней и мошенничестве (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 УК Украины) ).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Госбюро расследований анонсировали арест имущества Сони Морозюк – бывшей невесты Романа Гринкевича, подозреваемого в мошенничестве с поставкой одежды для ВСУ.

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