Укравтодор объяснил, как будет работать система штрафов за перегруженные фуры

1 октября в Украине вступает в силу закон об ответственности за нарушения в сфере безопасности на дорожном транспорте.

Он предусматривает штрафы за превышение разрешенной нормы грузов, сообщает пресс служба Укравтодора.

«Закон вводит административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированных с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, среди прочего, в автоматическом режиме. А это, в свою очередь, поможет сохранить от разрушения дороги, улучшит безопасность дорожного движения и будет способствовать уменьшению количества ДТП», — прогнозируют в агентстве.

Водителей будут штрафовать за невыполнение требований об остановке, внесение недостоверных данных о массе и габаритах груза и тому подобное. Штрафы начисляются автоматически на основе информации из площадок взвешивания-в-движении (WiM-комплексов). Их начали устанавливать в 2020 году со стартом программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка». К концу 2021 сеть комплексов планируют расширить до 102 единиц.

«Система WiM — эффективный инструмент прямого взыскания штрафов за превышение габаритно-весовых норм, сегодня она работает в тестовом режиме, а все данные с дорог передаются в Укртрансбезопасности», — объясняет Укравтодор.

Площадка с помощью оборудования, которое монтируется в верхнем слое покрытии дороги или на пролетных строениях мостов и путепроводов, в нескольких точках измеряет массу, нагрузку на каждую ось и их количество, нагрузка на каждое колесо. Также автоматически считывается скорость движения и номерной знак. В случае выявления нарушений формируется штраф. При этом человеческий фактор полностью отсутствует.

Сеть таких WiM-комплексов поможет снизить количество перегрузок транспорта, разбивает дороги и уменьшает срок эксплуатации даже современных трасс, отремонтированных по европейским нормам.

Как сообщалось, в этом году по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка» в Украине отремонтируют и построят 4,5 тысячи км дорог государственного значения и 2000 местных дорог, а также 245 мостов.

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