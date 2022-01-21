Укравтодор объяснил, откуда взялись манипулятивные заявления о «хищении из ковидного фонда»

Манипулятивная информация, распространяемая в онлайн-изданиях о злоупотреблениях на строительстве и ремонте дорог за счет фонда борьбы с COVID-19, не соответствует действительности и выводам проверки.

Об этом заявляет Укравтодор.

«Цифры вероятных установленных нарушений при проведении закупок Укравтодора, на которые ссылаются в СМИ, не имеют своего подтверждения ни в официальном опубликованном отчете Государственной аудиторской службы, ни в официальном письме этой службы в Укравтодор относительно результатов проверки (от 21.05.2021)», — говорят в агентстве.

По словам первого заместителя главы Укравтодора Андрея Ивко, все замечания Госаудитслужбы касаются формальных нарушений на этапе закупок, а не строительства конкретных объектов. Часть замечаний исправлена в ходе мониторинга, однако все остальные замечания обжалованы в суде.

Следовательно, говорить о миллиардных потерях бюджета, как это подают в некоторых онлайн-изданиях, некорректно.

«Замечания касаются случаев, когда, например, не указан адрес заказчика или не указан язык формирования предложения. Такие формальные нарушения не влияют на саму процедуру закупки и ее результаты. В заключении, 99% судебных решений по обжалованию мониторингов принято в пользу заказчиков», – пояснил Ивко.

Он подчеркнул, что в отчете ГАСУ по закупкам Укравтодора указано, что «по итогам государственного финансового контроля можно заключить, что средства Фонда использованы по целевому назначению и с соблюдением требований действующего законодательства, но действующая система контроля, которую обеспечивают предприятия и учреждения, входящих в сферу управления Укравтодора, учитывая проблемные вопросы, требует изменений».

В частности, речь идет о привлечении независимого технадзора, разработке методики оценки некачественных работ, а также обеспечении контроля на протяжении всего цикла эксплуатации объектов.

Укравтодор учитывает эти замечания, и за последние 2 года ввел независимый технадзор на ключевых объектах инфраструктуры, а экспертизу проектов сделал обязательной, добавляет ведомство.