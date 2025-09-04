Реклама

Для України це особливо важливо: українським спеціалістам дедалі частіше довіряють оцінку глобальних інновацій — показник підготовки та здатності впливати на галузеві стандарти.

Один із прикладів — Дмитро Полтавський, керівник фронтенд-команди Upland, запрошений до колегії експертів Hackathon Raptors Fellowship. У цій ролі він оцінює спеціалістів провідних технологічних компаній — що підкреслює довіру до українського експерта на міжнародному майданчику.

Як працює електорат Hackathon Raptors Fellowship

Hackathon Raptors Fellowship elections — міжнародна ініціатива, де за принципами peer-review оцінюють спеціалістів, які впливають на розвиток IT.

Рішення ухвалює колегія експертів, а не корпорації; нових учасників відбирають за зрозумілими правилами. Кандидати проходять багаторівневу оцінку за критеріями технічної новизни, професійної репутації та впливу на індустрію. А серед претендентів — провідні інженери з найбільших глобальних компаній.

У цій ролі Дмитро Полтавський оцінює портфоліо кандидатів і дає колегіальні висновки щодо їхньої відповідності стандартам Fellowship. Цей досвід демонструє зростаючу залученість українських спеціалістів до міжнародного технологічного порядку денного.

Дмитро Полтавський: від українського IT до міжнародного визнання

У колегії експертів Дмитро Полтавський оцінює кандидатури, спираючись на свій досвід у Web3, блокчейні та масштабованих цифрових системах — саме він і зумовив запрошення до вузького кола електорату.

Полтавський керує фронтенд-командою однієї з відомих блокчейн-метавсесвітів — Upland — і під час оцінювання спирався на практичний досвід: від інтеграції NFT-порталів і кросплатформних рішень до впровадження економічних моделей та оптимізації продуктивності для мобільних пристроїв. Ця робота формує системне розуміння того, як технологічні інновації масштабуються й перетворюються на продуктові рішення.

Upland — міжнародна платформа з активною спільнотою та складним технологічним стеком (WebGL/3D-графіка, WebAssembly, інтеграції картографічних сервісів). Проєкти рівня глобальних колаборацій і робота з великими користувацькими навантаженнями вимагають інженерних рішень на стику продуктивності, безпеки та UX. Для експерта це — жива лабораторія: саме в такому середовищі напрацьовується компетенція, затребувана і в незалежних колегіях, і в суддівстві відкритих премій.

Що це означає для України

Для України це підтвердження зрілості екосистеми: участь українських спеціалістів у міжнародних експертних форматах — від закритих колегій до відкритих премій — робить наш досвід помітним і затребуваним на глобальному рівні. Коли експерт з України працює у складі таких колегій, це посилює вплив вітчизняного IT на обговорення стандартів і практик майбутніх технологій.

Йдеться не лише про присутність у престижних колах: це інтеграція в розробку стандартів Web3, блокчейн-економіки та метавсесвітів. Такий обмін підсилює екосистему: з’являються партнерства, проєкти та освітні ініціативи, а практики міжнародних колег адаптуються в країні.

За словами Дмитра Полтавського: «Участь в оцінюванні робіт спеціалістів провідних технологічних компаній — це не лише визнання, а й відповідальність перед професійною спільнотою та країною».

Висновки

Участь українських спеціалістів у міжнародних конкурсах і експертних радах — це не лише особисті досягнення, а й підтвердження зростаючої ролі країни. Коли наші експерти оцінюють роботи лідерів індустрії, це показує участь України у формуванні галузевих стандартів.

Подібні історії підтверджують: українські інженери — не лише виконавці міжнародних проєктів, а й учасники глобальних дискусій про майбутнє Web3, штучного інтелекту та цифрових платформ. Для молодих спеціалістів це орієнтир: до міжнародного визнання веде реальний внесок, навіть якщо старт був локальним.