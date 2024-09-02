Укрэнерго без тендера заплатило 4,3 млрд грн за строительство защитных сооружений, ни один из 63 контрактов не завершен – данные Prozorro

Осенью 2023 года государственная НЭК «Укрэнерго» без тендера заключила 63 однотипных контакта на сумму 69 млн грн каждый на обустройство защитных сооружений на трансформаторах. По состоянию на 1 сентября 2024 г. ни один из этих контрактов не завершен, а их сроки продлевались минимум три раза.

Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro _ пишет telegraf.com.ua.

Все 63 контракта Укрэнерго, которые были подписаны без тендера, имеют практически одну цену – 69 038 810,94 грн. или 69 489 315,11 грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-08-25-008920-a Они были подписаны в период с сентября по ноябрь 2023 года. Общая стоимость контрактов, заключенных в обход тендера – 4,3 млрд грн.

Крайний срок выполнения работ был отмечен 22 февраля 2024 года. https://prozorro.gov.ua/tender/RUS-2023-10-25-007391-a Однако как минимум трижды – 16 февраля, 2 апреля и 28 июня 2024 года – в контракт вносились изменения, в которых срок действия договора постоянно продолжался.

По состоянию на 1 сентября 2024 г. ни по одному из 63 однотипных контрактов в системе Prozorro нет отчета о выполненном договоре.

Ранее СМИ сообщили об отставке руководителя государственной НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого из-за неудовлетворительной ситуации со строительством защитных сооружений на объектах государственной компании.