Укрэнерго начало процесс реструктуризации еврооблигаций во исполнение решения Кабмина

НЭК «Укрэнерго» объявила о временном прекращении выплат по зеленым облигациям устойчивого развития, выпущенным в 2021 году под государственную гарантию покрытия долга перед производителями зеленой энергии. Начат процесс реструктуризации еврооблигаций.

Об этом говорится в сообщении компании.

Решение принято во исполнение Закона Украины «Об особенностях осуществления сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом и государственными деривативами» и соответствующих постановлений Кабинета Министров.

Согласно Закону, временная остановка платежей осуществляется для обеспечения экономической безопасности Украины и устойчивости государственного долга. Планируется, что выплаты возобновятся по завершении процесса реструктуризации.

Укрэнерго совместно с правительством работает над достижением соглашения с держателями облигаций, и уже в ближайшие месяцы планируются переговоры по согласованию новых условий.

Владельцы облигаций остаются стратегически важными партнерами для компании, ведь в 2022 году договоренность об отсрочке выплат способствовала финансовой устойчивости Укрэнерго во время войны. Общество подтверждает свою операционную и финансовую стабильность, в частности, в подготовке к зимнему сезону и усилении энергосистемы Украины.

Напомним, в 2021 году НЭК "Укрэнерго" осуществила дебютный выпуск пятилетних зеленых еврооблигаций устойчивого развития (Green and Sustainability-linked bonds) на сумму 825 миллионов долларов США с доходностью 6,875%.

Эти деньги были в полном объеме направлены на расчеты с производителями электрической энергии, работающими по «зеленому тарифу».