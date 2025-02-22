Укрэнерго ждет решения НКРЭКУ для выплаты 10 млрд грн долга на энергорынке

"Укрэнерго" сможет направить 10 млрд грн, сэкономленных на диспетчеризации в 2023 году, на погашение долгов, в том числе перед ВИЭ-генерацией после соответствующего решения Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает Энергореформа.

Об этом сообщил директор по правовым вопросам НЭК Максим Юрков.

"Осенью прошлого года регулятор определил, куда "Укрэнерго" должен направить средства за 2023 год. И это не те цели, которые указаны в законе (№4213-ІХ от 14 января 2025 года – ЕР), потому что закон тогда еще не существовал. Итак, мы надеемся, что мы будем делать это, и до конца этого месяца регулятор примет решение". Solar Invest Forum Ukraine от Ассоциации солнечной энергетики Украины 20 февраля.

По его словам, объем средств, сэкономленных Укрэнерго на диспетчеризации в 2024 году, должен быть подтвержден проверкой компании регулятором, которая начнется уже в марте.

"И по ее результатам мы будем понимать, сколько экономии от диспетчеризации за 2024 год будет возможность использовать для того, чтобы сделать эти платежи", — отметил Юрков.

Как он пояснил, экономия связана с тем, что не все услуги, которые "Укрэнерго" должно было получить на рынке и, соответственно, оплатить, были физически доступны через военные действия.

Юрков также отметил, что "Укрэнерго" никогда не задерживает средства на счете и платит их сразу, как только появляется такая возможность.

Как сообщала Энергореформа, Закон Украины №4213-ІХ от 14 января 2025 года предусматривает направление средств НЭК "Укрэнерго", сэкономленных на диспетчеризации в 2023-2024 годах, на погашение долгов на балансирующем рынке (БР) об 4 /10%.