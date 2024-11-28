Укркокс призвал НКРЭКУ не повышать тариф на передачу электроэнергии: это экономически необоснованно

Повышение тарифа на передачу электроэнергии необоснованно и ударит по конкурентоспособности украинских предприятий. Между тем, у Укрэнерго есть пути оптимизации затрат, применение которых позволит сдержать рост тарифа до конца военного положения.

Об этом говорится в официальном письме Ассоциации "Укркокс" к главе Нацкомиссии по регулированию энергетики (НКРЭКУ) Юрию Власенко.

"Обращаемся с призывом не одобрять проект тарифа на передачу электрической энергии на 2025 г. до 665,27 грн/МВт.ч (+26% к текущему тарифу). Такой рост приведет к потерям коксохимической промышленности на уровне 1,3 млрд грн. Учитывая войну, энергетический, логистический кризис, сложную для отрасли конъюнктуру рынка повышение тарифа будет иметь крайне негативные последствия для украинской коксохимической промышленности", — говорится в письме.

В "Укркоксе" также обратили внимание энергетического регулятора на критическое состояние металлургического комплекса, являющегося основным потребителем продукции коксохимической промышленности.

"В настоящее время ГМК находится в глубоком экономическом кризисе, и в связи с этим не сможет оплачивать возросшие расходы на коксохимическую продукцию в результате повышения тарифов на передачу электроэнергии. Очень важно отметить, что у самих коксохимических предприятий нет достаточного финансового запаса прочности, чтобы покрыть растущие расходы на все ресурсы", — подчеркнули в Ассоциации.

Там подчеркнули, что повышение тарифа на передачу электроэнергии создаст дополнительную нагрузку на всю промышленность и может привести к сокращению объемов производства и серьезным экономическим проблемам в отрасли.

"По расчетам экспертов, расходы оператора системы передачи на передачу электрической энергии могут быть в значительной степени оптимизированы. Так, расходы по возврату привлеченных кредитных средств не должны включаться в расчет тарифа. В период войны повышать тариф ради выплаты тела кредитов прошлых лет необоснованно. Тела кредитов имеют быть реструктурированы для отсрочки платежей на период после окончания военного положения", — говорят в "Укркоксе".

Также должен быть сокращен объем финансовых расходов НЭК «Укрэнерго» на уплату процентов по кредитам: заложение в тариф 4,4 млрд грн на выплату процентов во время войны слишком тяжелое бремя для коксохимической промышленности.

"Также следует оптимизировать расходы на закупку электроэнергии для компенсации технологических затрат, ведь заложенный Укрэнерго объем технологических потерь электроэнергии 3 ТВт.ч завышен. Учитывая указанное, «УКРКОКС» призывает НКРЭКУ внедрить мораторий на повышение тарифов на передачу электрической энергии к стабилизации ситуации коксохимической промышленности", — резюмируется в письме.

Как известно, НКРЭКУ опубликовала проект решения по повышению тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей на +25,8% до 665,26 грн/МВт*ч. выплаты по кредитам. Вместе с тем, энергетические эксперты призвали Укрэнерго провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все. госкомпании и оптимизировать расходы вместо повышения тарифов.