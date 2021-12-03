«Укрнафта» завершила бурение скважины на Верхнемасловецком месторождении

«Укрнафта» завершила строительство нефтяной скважины №103 на Верхнемасловецком месторождении в Сколевском районе Львовской области.

В процессе бурения были выполнены основные геологические задачи: раскрыты целевые горизонты, проведен отбор керна, испытаны пласты на кабеле и выполнен комплекс ГИС (геофизических исследований скважин). Специалистам «Укрнафты» удалось сократить сроки работ на 11 суток. Работы были начаты 14 сентября 2021, а уже 26 октября скважина была закончена бурением.

В настоящее время объект уже введен в эксплуатацию. Скважина №103 оправдала ожидания компании – ее суточная производительность составляет 29 тонн нефти. Фактическая глубина разведывательной наклонно-направленной скважины составляет 1455 м с уходом от вертикали 570 м, максимальный зенитный угол – 38°.

Верхнемасловецкое нефтяное месторождение открыто в 2001 году поисковой скважиной №1. Месторождение находится во Львовской области, на высоте 800 метров над уровнем моря. Это единственное на Прикарпатье месторождение открыто в 21 веке.