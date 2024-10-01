"Укрпочта" и "Новая почта" увеличили стоимость своих услуг: детали

В частности, за посылки придется платить больше.
В Украине с 1 октября возросла стоимость услуг почтовых операторов — и "Укрпочты", и "Новой почты".
Об этом сообщили на сайтах компаний.
"Укрпочта" изменяет стоимость знаков почтовой оплаты: почтовых марок, маркированных конвертов и карт.
"С октября, согласно изменениям Налогового кодекса Украины, знаки почтовой оплаты (почтовые марки, маркированные конверты и карты) будут продаваться с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) по ставке 20%", — подчеркнули в компании.
В свою очередь, "Новая почта" обновит тарифы на доставку документов, посылок и грузов. Стоимость услуг вырастет в среднем на 10 гривен. Сумма будет зависеть от размера посылки: малая, средняя или большая. Комиссию за объявленную стоимость при возвращении посылок отменят.
В "Новой почте" объяснили, что за время полномасштабного вторжения в Украине подорожали такие энергоносители, как топливо и электроэнергия. Они составляют значительную долю в себестоимости услуг. Потребительские цены повысились на 7,5%, а уровень инфляции составляет 8,2%.
Как сообщалось, NovaPay запустила рассрочку для своих клиентов. Оформить ее можно в мобильном приложении компании и всего в несколько кликов получить деньги на карту.