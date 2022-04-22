"Укрпочта" на аукционе продала за 5 млн грн популярную марку с российским военным кораблем

"Укрпочта" на аукционе продала за 5 млн грн популярную марку с российским военным кораблем

"Укрпочта" на благотворительном аукционе Prozorro. Продажи продала за 5 млн грн популярную марку с российским военным кораблем.

После продажи марки сайт "Укрпочты" подвергся DDоS атаки со стороны РФ.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, средства с аукциона пойдут на Вооруженные силы Украины.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский сообщил, что теперь компания выпустит еще одну марку с кораблем: "Русский военный корабель.. ВСЕ" или "Russian Warship… DONE". Ее тираж будет составлять 5 млн экземпляров, а конверта — 1 млн. Также Смелянский сообщил, что после продажи марки сайт "Укрпочты" подвергся мощной DDоS атаке со стороны РФ.

"В ближайшие дни, мы подумаем как учесть недостатки при запуске первой марки, и не пренебрегая правилами безопасности дадим примерный график запуска и продажи марок", — написал гендиректор "Укрпочты".

Фото: Игорь Смелянский

Фото: Игорь Смелянский

Фото: Игорь Смелянский

Напомним, "Укрпочта" утром 20 апреля прекратила продажу марки с российским кораблем, которая вызвала незаурядный ажиотаж. Были проданы около 700 тысяч единиц.

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