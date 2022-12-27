"Укрпочта" снижает стоимость экспресс-доставки в Польшу: когда и как изменится цена

Новые тарифы будут действовать как для розничных, так и корпоративных клиентов.
С 1 января тарифы на отправку посылок в Польшу через EMS-сервис (ускоренная международная доставка) "Укрпочты" будут снижены на 75%.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новые тарифы будут действовать как для розничных, так и для корпоративных клиентов.
Так, с января EMS-отправление из Украины в Польшу весом до 1 кг будет стоить $6; до 10 кг – около $8,85, до 20 кг – до $12,5.
"Учитывая, сколько украинцев выехало в Польшу с начала полномасштабного вторжения, это должно помочь родным поддерживать связь не только вербально", – говорят в компании.
В начале октября почта Польши на 75% снизила тарифы на доставку EMS-отправлений в Украину.
Напомним, "Укрпочта" приступила к выплате пенсий на освобожденной части Херсонщины.
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