"Укрпочта" запустила переводы по номеру телефона: как работает услуга

"Укрпочта" запустила переводы по номеру телефона: как работает услуга

Перевести средства можно в почтовом отделении или на сайте "Укрпочты".

Государственная "Укрпочта " присоединилась к сервису Visa Alias и запустила перевод средств по номеру телефона.

Об этом в понедельник, 21 февраля, говорится в пресс-релизе компании.

Услуга доступна для клиентов, пользующихся платежными картами Visa. Выполнить перевод можно не по реквизитам получателя, а по номеру телефона.

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"Преимущество этого способа оплаты, кроме простоты, в повышенной безопасности, ведь карточные реквизиты получателя не разглашаются", — говорится в сообщении.

Перевести средства можно в почтовом отделении или на сайте "Укрпочты" (необходимо выбрать способ оплаты по телефону).

В "Укрпочте" отметили, что в среднем клиенты "Укрпочты" в день совершают более 50 тыс. карточных операций.

Напомним, что с 14 февраля за "ковидную" тысячу украинцы могут подписаться на печатные издания на "Укрпочте".

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