Укрзализныця благодаря "Большой стройке" увеличила объем грузовых перевозок

Укрзализныця стала одним из крупнейших партнеров президентской программы "Большая стройка".

Только за первое полугодие 2021 года по железной дороге перевезли около 23,3 млн тонн минеральных стройматериалов, что на 21,5% превышает показатели прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, большинство этих грузов направляется на строительство и ремонт автомобильных дорог.

Так, за первые шесть месяцев года УЗ перевезла почти 14 млн тонн щебня и другого природного камня - это на 32,5% больше, чем в прошлом году. Также перевезено около 3,8 млн тонн земли, песка и глины-сырья, что на 9,3% больше показателей того же периода 2020 года.

"Укрзализныця стала надежным и крупнейшим транспортным партнером проекта "Большая стройка". Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы автодорожники и строители вовремя получали все необходимые материалы, а работы выполнялись по графику. При этом благодаря железной дороге минимизированы перевозки указанных грузов на дальние расстояния автотранспортом, что защищает дороги от разрушения", - комментирует и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

По его словам, Укрзализныця также ведет ряд проектов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка". В частности, для увеличения транспортировки грузов в порты сейчас реконструируют участок Черноморская - Береговая, электрифицируют экспортное европейское направление Ковель - Изов - Госграница и вскоре займутся еще одним важным портовым направлением - Долинская - Николаев - Колосовка.

Также объявлен тендер на достройку Дарницкого моста в Киеве.

Напомним, ранее координатор "Большой стройки", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках инфраструктурной программы заменят подвижной состав грузовых поездов на железной дороге. Кроме того, Украина получит от Франции 130 новых грузовых электрических локомотивов производства Alstom.

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