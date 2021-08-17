"Укрзализныця" начала продавать билеты на "запасные" места в плацкарте

"Укрзализныця" начала продавать билеты на "запасные" места в плацкарте

Это места №53 и №54.

"Укрзализныця" увеличилось количество мест в плацкартных вагонах, на которые продают билеты.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Ранее "запасные" места №53 и №54 использовались или для хранения белья или для пассажиров без билетов. Теперь эти места в плацкартных вагонах доступны для покупки. В общем — это 20 дополнительных мест в поезде.

Решение накануне приняли в "Укрзализныце", чтобы справиться с пассажиропотоком летом, а также чтобы искоренить практику перевозки нелегальных пассажиров.

Как сообщалось, 9 августа отправился в первый рейс поезд по маршруту "Киев — Одесса", который называют "элитным" через улучшенные условия для пассажиров. Вагоны этого поезда отличаются тем, что в каждом его купе предусмотрено рукомойник, также в вагоне есть пеленальный столик, мультимедийная система и душевая кабинка. Он будет курсировать по нечетным числам до конца лета. Из Киева он будет отправляться в 00:55, из Одессы — в 13:33. Время в пути — 9:00 38 минут.

Как получить компенсацию от "Укрзализныци" за дискомфорт во время поездки

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