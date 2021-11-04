"Укрзализныця" от 1 декабря повысит зарплату работникам: сколько будут получать железнодорожники

Предыдущее повышение зарплат железнодорожников было в июне этого года.
С 1 декабря 2021 года " Укрзализныця " планирует повысить заработную плату железнодорожникам на 10%.
Об этом сообщила пресс-служба компании со ссылкой на главу правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина.
"Поднять заработную плату железнодорожникам удалось благодаря положительным операционным и финансовым результатам компании за последние месяцы", — отметили в "Укрзализныце".
В компании напомнили, что ранее повышение зарплат железнодорожников было в июне 2021 года.
Напомним, 4 ноября, несмотря на плановую индексацию тарифов на пассажирские перевозки "Укрзализныця" заверила граждан, что цены на билеты расти пока не будут.