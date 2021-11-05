"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новые маршруты

Предполагается, что 49 поездов будут ускорены.
"Укрзализныця" открыла продажу на 52 из 93 поездов нового графика движения, который начнет действовать уже с 12 декабря текущего года. Билеты на остальные поезда нового графика движения можно будет приобрести до конца ноября.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
"В новом графике предусмотрено 19 новых поездов, еще 49 будут ускорены", — говорится в сообщении.
Среди новых маршрутов "Укрзализныця" отмечает направление Киев – Яремче, Чоп. Маршрут будет более удобным для города Чертков, Залещики и Городенка и прибывать в места назначения утром.
Кроме того, компания запускает круглогодичный фирменный поезд №95/96 Киев – Рахов, цена которого снижена по сравнению с поездом старого графика №243/244 Киев – Рахов.
Поезд №52/51 Киев – Херсон теперь будет состоять из вагонов-трансформеров.
Купить билеты на эти и другие маршруты уже можно в кассах вокзалов, на сайте компании и в чат-боте "Укрзализныци" в Viber и Telegram.
Напомним, с 1 декабря 2021 года "Укрзализныця" планирует повысить заработную плату железнодорожникам на 10%.