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"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новые маршруты

"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новые маршруты

УНІАН

Предполагается, что 49 поездов будут ускорены.

"Укрзализныця" открыла продажу на 52 из 93 поездов нового графика движения, который начнет действовать уже с 12 декабря текущего года. Билеты на остальные поезда нового графика движения можно будет приобрести до конца ноября.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

"В новом графике предусмотрено 19 новых поездов, еще 49 будут ускорены", — говорится в сообщении.

Среди новых маршрутов "Укрзализныця" отмечает направление Киев – Яремче, Чоп. Маршрут будет более удобным для города Чертков, Залещики и Городенка и прибывать в места назначения утром.

Кроме того, компания запускает круглогодичный фирменный поезд №95/96 Киев – Рахов, цена которого снижена по сравнению с поездом старого графика №243/244 Киев – Рахов.

Поезд №52/51 Киев – Херсон теперь будет состоять из вагонов-трансформеров.

Купить билеты на эти и другие маршруты уже можно в кассах вокзалов, на сайте компании и в чат-боте "Укрзализныци" в Viber и Telegram.

Напомним, с 1 декабря 2021 года "Укрзализныця" планирует повысить заработную плату железнодорожникам на 10%.

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