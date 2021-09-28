"Укрзализныця" отправила первый поезд в Китай: будет идти 18 дней

"Укрзализныця" отправила первый поезд в Китай: будет идти 18 дней

В составе грузового поезда 43 контейнера с пиломатериалами.

Во вторник, 28 сентября, "Укрзализныця" запустила первый в истории независимой Украины поезд с экспортным грузом в Китай.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Грузовой поезд отправился со столичного контейнерного терминала "ЦТС" Лиски ". В его составе 43 контейнера с пиломатериалами.

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На своем пути в город Сиань поезд преодолеет почти 10 000 километров и пройдет по территории 4 стран. Ориентировочное время в пути — 18 суток.

По словам и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Камишина, железнодорожные контейнерные перевозки — самый оптимальный транспорт для торговли между Украиной и Китаем. "Планируем, что такие поезда станут регулярными", — отметил он.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" решили отказаться от чрезмерного бронирования мест для нужд железнодорожников в более десяти пассажирских поездах. Отныне в продажу ежемесячно будет поступать 3000 дополнительных билетов.

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