"Укрзализныця" планирует приобрести 80 новых поездов на более чем 31,4 млрд гривен

"Укрзализныця" планирует приобрести 80 новых поездов на более чем 31,4 млрд гривен

Заявки на участие в тендере будут принимать до 1 ноября, аукцион состоится 7 декабря.

"Укрзализныця" начинает обновление пригородных перевозок: до 2026 года планируется приобрести 80 новых пригородных и региональных поездов. 1 октября 2021 компания объявила тендер в системе Prozorrо.

Как сообщают на официальном сайте УЗ, всего в рамках тендера компания планирует приобрести 30 электропоездов переменного тока и 30 электропоездов постоянного тока для пригородных перевозок.

Также будет приобретено 20 электропоездов переменного тока для региональных маршрутов. Общая сумма закупки — более 31,4 млрд грн. Таким образом, 60 закупленных поездов будут задействованы в проектах City Express, а еще 20 планируется запустить на существующих и новых региональных маршрутах.

К участию в тендерной закупке приглашены ведущие мировые производители — запросы на коммерческие предложения были направлены компаниям Siemens, Stadler, Alstom, Pesa, Skoda и Крюковскому вагоностроительному заводу. "Укрзализныця" будет принимать заявки на участие в тендере до 1 ноября 2021 года, аукцион состоится 7 декабря. Сотрудничество с победителем тендера рассчитано на 5 лет, поэтому поставки поездов запланированы партиями до 2026 года.

Напомним, УЗ сэкономила 4 млрд на электроэнергии и направит их на "Велике будівництво". Недавно УЗ закупила электроэнергию по средневзвешенной цене 1105 грн за МВт/ч. По сравнению с сентябрем этого года, цена упала почти вдвое, что стало возможным благодаря постановлению правительства, котороя позволило Энергоатому продавать электроэнергию "Укрзализныце" по специальной упрощенной процедуре.

Новости Украины: "Укрзализныця" показала обновленные вагоны - посмотреть могут все желающие

Читайте также:

Изменения в Украине с 1 октября: как начнется отопительный сезон, что будет с тарифами и новыми больничными;

как начнется отопительный сезон, что будет с тарифами и новыми больничными; Каким будет курс валют до конца декабря: прогноз;

прогноз; Обзор рынка новостроек: цены в крупных городах продолжают расти.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку