"Укрзализныця" сдает в аренду торговые площади вокзалов: как прошли первые аукционы

В результате торгов начальная цена продажи лота увеличилась почти на 50%.

2 июля 2021 года "Укрзализныця" успешно провела в электронной системе "Prozorro.Продажи" ряд первых аукционов по аренде коммерческих площадей вокзалов. Во время указанных аукционов были разыграны первые 18 лотов.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

"Общая начальная стоимость месячной аренды коммерческих площадей вокзалов по результатам проведенных аукционов увеличилась почти на 50%. Это свидетельствует о заинтересованности бизнеса работать на вокзалах "Укрзализныци" и вместе с нами делать их более современными и комфортными для пассажиров. Уверен, что такое сотрудничество имеет большие перспективы для всех участников этого проекта ", — отметил он.

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Так, во время указанных аукционов были разыграны первые 18 лотов (объектов) со стартовой месячной арендной платой 73,4 тыс. грн. В результате по некоторым аукционами начальная стоимость увеличилась в несколько раз и в целом составила 108,2 тыс. грн. Поэтому общая стартовая арендная плата выросла на 47%.

Отмечается, что бизнесу были предложены для аренды коммерческие площади вокзалов станций Днепр-Главный, Запорожье-1 и Хмельницкий. После заключения соответствующих договоров с победителями торгов на этих вокзалах будут размещены, в частности, банкомат, платежный терминал, вендинговый автомат, кофемат, объекты торговли продовольственными товарами (с правом и без права продажи подакцизной группы товаров).

Напомним, что "Укрзализныця" намерена передать в аренду коммерческие площади в среднем на 24 вокзалах и планирует получать в месяц не менее 8,4 млн грн, а в год — более 100 млн грн.

Кроме того, в июне "Укрзализныця" возобновила движение поездов за границу. Сейчас прямым поездом из Киева можно добраться до пяти столиц европейских стран — Праги (Чехия), Братиславы (Словакия), Будапешта (Венгрия), Варшавы (Польша) и Бухареста (Румыния).

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