Укрзализныцю ждет историческое обновление локомотивного парка — Кирилл Тимошенко

В ближайшее время Укрзализныця получит 130 новых грузовых электровозов производства французской компании Alstom. 80 из них двухсистемные, способные работать с разными системами тока.

Об этом сообщил во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика" Кирилл Тимошенко — заместитель главы Офиса президента, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Беспрецедентное для УЗ на протяжении многих лет обновление локомотивного парка, по словам Тимошенко, стало возможным благодаря соглашению между правительствами Украины и Франции, который ратифицировала Верховная Рада 1 июля.

"Это большой проект для нашей страны, именно для Укрзализныци. Потому что в таком количестве уже давно никто не видел обновления подвижного состава Укрзализныци. Большинство электровозов, что есть сейчас — это с 70-80-х или 90-х годов. Девяностых годов при этом очень мало, больше 80-х. Именно поэтому мы сейчас занимается тем, что обновляем состав. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы Укрзализныця быстрее обрабатывала все грузовые перевозки, чтобы не было проблем вообще с наличием тяги, и для того, чтобы мы могли увеличивать и улучшать экономическую составляющую Укрзализныци", — отметил Тимошенко.

Он также анонсировал много перемен в тарифной политики УЗ по грузовым перевозкам, которые начнут осуществляться уже в течение месяца. По его словам, непрозрачные тарифы, а также коррупция были одной из главных проблем железной дороги в течение многих лет.

Тимошенко также отметил, что работа команды и Офиса президента, Кабмина и Верховной Рады, в том числе в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", нацеленная на развитие как внутренних, так и международных перевозок.

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